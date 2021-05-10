В Болгарии потомки победителей праздновали День Победы, а остальные — День Европы

В 47 городах Болгарии прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Корреспондент ФАН присутствовал на шествии Бессмертного полка и других событиях в столице страны Софии.

Сбор участников в этом году состоялся у памятника Неизвестному Солдату возле собора Александра Невского, где горит Вечный огонь.

Одним из первых там появился президент Болгарии Румен Радев. Он возложил венок и пообщался с болгарскими журналистами. Так как 9 мая в Болгарии отмечают два праздника — День Победы и День Европы, то их интересовало, какой из них Радев считает более важным.

Президент ответил уклончиво:

«Сегодня мы отмечаем два важных события, поменявших навсегда судьбу Европы и мира. Излишне их сопоставлять и спорить, какое более значимое, потому что история европейского объединения нас учит, что это достижение прозорливых, которые его выковали на еще дымящихся руинах континента. Мы не должны забывать зверства нацизма и всегда должны помнить самопожертвование тех, кто поднял достойно свои головы в защиту человечества».

Кто были эти люди, президент Болгарии уточнять не стал. Также для него равнозначны день победы над нацизмом после шестилетней самой кровавой войны и день, когда глава МИД Франции Робер Шуман заявил, что хорошо бы создать наднациональный орган по контролю за производством угля и стали в Германии и Франции. Если бы он произнес эту декларацию на день раньше или позже, то сегодня о ней никто бы и не вспомнил. До 2008 года День Европы отмечали 5 мая, но к этому времени в состав ЕС вошли восточноевропейские страны, и появилась необходимость отвлечь их народы от праздника, который прямо напоминает им, кто освободил их страны от нацизма.

Президент Радев вскоре удалился участвовать в торжественном поднятии флага ЕС перед своей резиденцией, а к памятнику стали приходить другие люди.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

В основном это были дети и внуки солдат и офицеров болгарской армии, воевавшей в 1944-1945 годах в составе 3-го Украинского фронта в Югославии и Венгрии. Были и потомки партизан, осуществлявших вооруженную борьбу против профашистского правительства Болгарии в 1941–1944 годах. Немало было и граждан нашей страны, постоянно проживающих в Болгарии. Они тоже пришли с портретами своих родственников. Бурными аплодисментами были встречены пришедшие болгарские ветераны. К памятнику Неизвестному Солдату легли сотни цветов.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Этот памятник имеет интересную историю. Он был открыт в 1941 году в присутствии царя Болгарии и посла Третьего рейха. В 1944 году англо-американская авиация разбомбила его, и из множества фигур, составлявших скульптурную композицию, уцелела только фигура льва — символа Болгарии. В 1981 году, когда праздновалось 1300-летие Болгарии, коммунистическое руководство страны решило его восстановить и создать по образцу могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Был возвращен и лев. Однако, в отличие от московского памятника, его софийский аналог не является могилой, и в саркофаге хранятся 15 гильз с землей с мест крупнейших сражений на территории Болгарии.

В 9:30 собравшиеся построились в колонну, во главе которой был большой транспарант с надписями «Бессмертный полк» на русском и болгарском языке. Они двинулись по улице Царя Освободителя, названной так в честь русского императора Александра II.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

В дороге мне удалось пообщаться с внуком болгарского партизана и бойца Гвардейской дивизии Станимиром Василевым. Он сказал:

«Если бы деду удалось дожить до наших дней, то он бы умер от разрыва сердца при виде того, что сейчас происходит в Болгарии. Тех, кто, рискуя жизнью, боролся с нацизмом в партизанских отрядах и на фронте, иначе как агентами Кремля и предателями не называют. Переименованы улицы, названные в честь них, сносятся их памятники. И наоборот, 1 февраля, день, когда в 1945 году по приговору суда были расстреляны лучшие слуги Гитлера в Болгарии, теперь официальный праздник — День памяти жертв коммунистических репрессий. При этом не говорят, что эти «жертвы» сжигали заживо целые села в Сербии и Греции, отправляли евреев из Македонии в концлагеря, расстреливали детей в Болгарии. Они новые герои Болгарии. Теперь в честь них называют улицы. Недавно улица в Софии была названа в честь Ивана Багрянова (премьер-министр в 1944 году). Наверное, скоро и Гитлер будет героем, он ведь тоже в какой-то мере жертва коммунистов, они, прежде всего, довели его до самоубийства».

Пройдя по центру Софии, колонна Бессмертного полка пришла к памятнику Советской армии. ФАН много писал о многочисленных надругательствах, которым он подвергался в последние годы. Накануне праздника его отреставрировали, но не власти Софии, а простые болгары во главе с Атанасом Стефановым — сопредседателем движения «Друзья России и православного мира». Первыми к памятнику возложили венки послы России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана. В память о советских воинах зажгли огонь. И стали подыматься по ступеням к памятнику болгары и русские и возлагать цветы под надписью «Советской армии освободительнице от признательного болгарского народа». Внизу начался концерт. Бурными аплодисментами были награждены участники детской вокальной группы, которые спели популярную и в Болгарии песню «Три танкиста», а также песню о прадедушке. Выступали как любители, так и профессиональные исполнители. Болгары массово подпевали при исполнении песни «Смуглянка». Болгарское вокальное трио «Граммофон», которое исполняет только песни на русском языке, напомнило присутствующим о недавнем 60-летнем юбилее полета Юрия Гагарина и исполнило песню «Земля в иллюминаторе». В течение всего концерта всё шли и шли люди и возлагали цветы. Особенно много их стало после того, как по телевидению закончилась трансляция с парада Победы из Москвы. Было организовано питание из полевой кухни с красной звездой, раздавались безалкогольные напитки. Вел концерт Николай Манолов, он же его закончил, спев песню о Болгарии.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

После этого многие переместились в находящийся неподалеку Российский культурный центр. Фасад его был красиво украшен фотографиями 130 участников войны, проживающих в Болгарии. Там открылась выставка «Все для фронта! Все для победы!». Она очень актуальна сейчас для Болгарии, так как ее СМИ настойчиво внушают болгарам мысль, что СССР был не в состоянии вооружить собственную армию и советские воины свои победы одерживали оружием, полученным по ленд-лизу. О том, что когда Болгария перешла в антигитлеровскую коалицию, то СССР пришлось не только перевооружать ее армию, но даже выделять ей сапоги, тут не вспоминают.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Материалы выставки подробно рассказали о том, как в 1941-1942 годах были эвакуированы более 2600 промышленных предприятий и около 17 миллионов человек. Выяснилось, что поставки американского оружия и продовольствия СССР не только оплачивал золотом всю войну, но и посылал в США некоторые виды редкого сырья.

Особое внимание привлек раздел выставки, рассказывающий об участии в битве с нацизмом животных. Выяснилось, что в Советской армии было 1,9 миллиона лошадей, из которых миллион погиб. Собаки вынесли с поля боя 700 тысяч раненых и доставили 120 тысяч донесений, а также боеприпасы на линию фронта. Голуби сумели доставить 15 тысяч «голубеграмм», часто под огнем противника. В блокадном Ленинграде кошки безошибочно определяли приближающуюся бомбардировку и своим беспокойным поведением предупреждали об этом своих хозяев, спасали от крыс запасы продовольствия и картины Эрмитажа, теплом своего тела согревали детей в холода и, жертвуя собой, сами становились источником продовольствия.

После выставки в Российском культурном центре состоялась театральная постановка «Письма с фронта». Ее основу действительно составили письма актеров-фронтовиков Иннокентия Смоктуновского, Юрия Никулина, Михаила Пуговкина, Зиновия Гердта, Владимира Этуша и многих других. Письма подтвердили старую истину, что талантливый человек во всем талантлив, в том числе и в эпистолярном жанре. К письмам органично вплелись песни военных лет. После окончания спектакля люди долго аплодировали самодеятельным актерам стоя.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Кроме того, в Российском культурном центре можно было видеть еще две фотовыставки: одна рассказала о полете Юрия Гагарина и его последующих посещениях зарубежных стран, а другая — о трагических последствиях бомбардировок Софии американской авиацией. Про это власти Болгарии вспоминать не любят.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова после возложения венка к памятнику Советской армии возложила еще один венок к аналогичному памятнику в Пловдиве. Он имеет и неофициальное имя — «Алеша» — и широко известен далеко за пределами Болгарии. Также в Пловдиве активисты Движения русофилов «Капитан Петко войвода» под руководством Ивана Иванова организовали трансляцию парада Победы в Москве на одной из центральных площадей, а также посетили всех 16 проживающих в городе участников войны и вручили им подарки.

В Варне аналогичным способом поздравили 22 ветерана. Там также состоялось массовое возложение венков и цветов на могилу воинов Советской армии, в котором приняли участие и сотрудники Генерального консульства России. Состоялось в городе и шествие Бессмертного полка до Пантеона павшим борцам против фашизма и капитализма. Кроме того, состоялся автопробег от памятника Болгаро-советской дружбы до могилы воинов Советской армии.

Память советских воинов почитали и в десятках других городов Болгарии. Все эти события показали, что вопреки Дню Европы и пандемии традиция Бессмертного полка как ритуала отдачи дани памяти нашим воинам-освободителям в Болгарии жива.