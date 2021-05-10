Максим Галкин с детьми и друзьями отпраздновал День Победы без Пугачевой

Москва, 10 мая. Шоумен Максим Галкин в компании детей Лизы и Гарри поехал к друзьям в деревню Лапино, где они отпраздновали День Победы. Его жена Алла Пугачева на мероприятии не присутствовала.

Александр и Ида Достман организовали традиционный тематический праздник, на который позвали своих звездных друзей. В их числе оказались Максим Галкин, Ольга Орлова, Валерия, Иосиф Пригожин и другие. На мероприятии также присутствовали дети, для их досуга были сооружены игровые площадки с батутами. Взрослые, пока их отпрыски веселились, сидели за большим столом с полевой кухней.

В память о погибших каждый гость отпустил в небо красный воздушный шар. Примечательно, что среди присутствовавших не было Аллы Пугачевой. Видимо, в такой день певица решила остаться дома и отправить детей отдыхать в компании мужа.