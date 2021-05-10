На пороге гражданской войны: Бредихин оценил риск распада Франции

Во Франции есть мощная сила, которая может стать катализатором для начала гражданского противостояния в стране. Об этом ФАН рассказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Первое коллективное обращение, подписанное 20 генералами, находящимися в запасе, было опубликовано журналом Valeurs actuelles. Авторы заявляли, что хотят «защитить патриотизм» на фоне распространения «антиколониальной риторики», которая якобы рискует растворить традиции, культуру и историю Франции.

В письме также говорилось об угрозе гражданской войны, в которую могут вылиться рост напряженности и раскол в обществе на фоне роста насилия и появления территорий, где не действуют законы республики. Генералы заявили об издержках «антирасизма», имеющего, по их мнению, цель лишь вызвать «ненависть между сообществами». В поддержку этого обращения высказалась глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В свою очередь действующие французские военные написали открытое письмо, в котором поддержали обращение отставных генералов, предупредивших об угрозе распада Франции.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели... Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», — сказано в сообщении.

defense.gouv.fr / Ministère des Armées

По словам действующих военных, в настоящий момент они наблюдают «насилие в городах и деревнях». Военнослужащие также подчеркивают, что ненависть к Франции и французской истории становится нормой. Также в письме указывают, что в стране «назревает гражданская война».

«Действуйте, дамы и господа... Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — заключили военнослужащие.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что анонимное обращение военных, поддержавших утверждения бывших военнослужащих о «распаде» страны, не является смелым поступком. А начальник штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуэнтр в интервью газете Le Parisien пригрозил санкциями авторам открытого письма.

Кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей коллективное обращение французских военных к властям. По его сомнению, во Франции есть сила, способная стать катализатором гражданской войны и распада страны.

«Расовая неприязнь во Франции росла с каждым годом все сильнее и сильнее. Когда я был в Париже, то видел, что пригородах города проживают в основном арабы или афрофранцузы, которые ступают в бытовые конфликты с коренным населением. Я видел марши, которые устраивали афрофранцузы во Франции. Это не «желтые жилеты». Это более мощная сила, которая может стать катализатором для начала гражданского противостояния в стране. Данная карта всегда разыгрывалась Жан-Мари Ле Пеном и его дочерью Марин Ле Пен. Поэтому открытое письмо французских военных можно трактовать в качестве роста правых настроений на фоне грядущей президентской кампании во Франции», — указал собеседник ФАН.

из личного архива / Антона Бредихина

Также Бредихин считает, что во Франции могут также устроить революцию, как это было в некоторых странах постсоветского пространства.

«Нужно понимать, что ни одна из стран Запада не нашла того уникального способа, чтобы предотвратить межнациональную рознь, переплавив все нации в общем котле. Как известно, даже американский котел опрокинулся. Мы пришли к тому, что сегодня не существует никакой американской нации. Вот и в Германии, и во Франции есть проблемы, которые могут вспыхнуть и перерасти в гражданский конфликт. Этого нельзя исключать. Во Франции может повториться сценарий Black Lives Matter или любой другой, который пытались внедрить в странах постсоветского пространства — революция и «майдан». Этот сценарий могут разыграть и в отношении Франции», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политолог Рафаэль Ордуханян назвал достойным примером отношение Франции к Наполеону Бонапарту.