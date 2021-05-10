Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 20:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Видео
Офицеры России совершили авто-мотопробег дорогами памяти
20:00
Политика
Дудчак заявил, что готов пожать руки украинцам, вышедшим 9 мая с советскими флагами
19:57
Экономика
Американский индекс Dow Jones достиг нового исторического рекорда
19:56
Общество
Мотопарад и показательные выступления: как в Туле отметили начало мотосезона
19:56
Общество
Вопросы о Чернобыльской АЭС поставили украинцев в тупик
19:55
Политика
Омский министр Мураховский извинился перед участниками поисковой операции
19:55
Спорт
«Урал» с минимальным счетом победил «Ростов» в предпоследнем матче 29-го тура РПЛ
19:52
Общество
Жители Краснодара рассказали, почему решили ехать на майские в Крым
19:52
Весь мир
Арест 400 мигрантов и поправки в госбюджет — что произошло в Ливии 9 мая
19:49
Армия
В США состоялась акция «Сад памяти» в честь 76-летия Великой Победы
19:48
Общество
Петербуржцам рассказали о режиме работы метрополитена на День города
19:48
Политика
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
19:46
Происшествия
СК возбудил дело по факту истязания семилетней девочки в Петербурге
19:45
Наука
Найденные археологами части бронзового лома могли играть роль денег в древности
19:43
Общество
Исследование выявило самую «сильную» группу крови
19:38
Шоу-бизнес
Вячеслав Макаров поблагодарил поклонников «Маски» за полное погружение в проект
19:36
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал о радостях отцовства
19:35
Политика
Политолог объяснил слова Пашиняна про «управляемую вражду» между Турцией и Арменией
19:34
Шоу-бизнес
Бузова рассказала о своем состоянии после операции и нападках «диванных критиков»
19:34
Шоу-бизнес
Орбакайте показала, как Пугачева станцевала на семейном вечере вместе с ветеранами 
Все новости

На пороге гражданской войны: Бредихин оценил риск распада Франции

Весь мир
На пороге гражданской войны: Бредихин оценил риск распада Франции
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Во Франции есть мощная сила, которая может стать катализатором для начала гражданского противостояния в стране. Об этом ФАН рассказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Первое коллективное обращение, подписанное 20 генералами, находящимися в запасе, было опубликовано журналом Valeurs actuelles. Авторы заявляли, что хотят «защитить патриотизм» на фоне распространения «антиколониальной риторики», которая якобы рискует растворить традиции, культуру и историю Франции.

В письме также говорилось об угрозе гражданской войны, в которую могут вылиться рост напряженности и раскол в обществе на фоне роста насилия и появления территорий, где не действуют законы республики. Генералы заявили об издержках «антирасизма», имеющего, по их мнению, цель лишь вызвать «ненависть между сообществами». В поддержку этого обращения высказалась глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В свою очередь действующие французские военные написали открытое письмо, в котором поддержали обращение отставных генералов, предупредивших об угрозе распада Франции.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели... Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», — сказано в сообщении.

На пороге гражданской войны: Бредихин оценил риск распада Франции
defense.gouv.fr  /  Ministère des Armées

По словам действующих военных, в настоящий момент они наблюдают «насилие в городах и деревнях». Военнослужащие также подчеркивают, что ненависть к Франции и французской истории становится нормой. Также в письме указывают, что в стране «назревает гражданская война».

«Действуйте, дамы и господа... Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — заключили военнослужащие.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что анонимное обращение военных, поддержавших утверждения бывших военнослужащих о «распаде» страны, не является смелым поступком. А начальник штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуэнтр в интервью газете Le Parisien пригрозил санкциями авторам открытого письма.

Кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей коллективное обращение французских военных к властям. По его сомнению, во Франции есть сила, способная стать катализатором гражданской войны и распада страны.

«Расовая неприязнь во Франции росла с каждым годом все сильнее и сильнее. Когда я был в Париже, то видел, что пригородах города проживают в основном арабы или афрофранцузы, которые ступают в бытовые конфликты с коренным населением. Я видел марши, которые устраивали афрофранцузы во Франции. Это не «желтые жилеты». Это более мощная сила, которая может стать катализатором для начала гражданского противостояния в стране. Данная карта всегда разыгрывалась Жан-Мари Ле Пеном и его дочерью Марин Ле Пен. Поэтому открытое письмо французских военных можно трактовать в качестве роста правых настроений на фоне грядущей президентской кампании во Франции», — указал собеседник ФАН.

На пороге гражданской войны: Бредихин оценил риск распада Франции
из личного архива  / Антона Бредихина

Также Бредихин считает, что во Франции могут также устроить революцию, как это было в некоторых странах постсоветского пространства.

«Нужно понимать, что ни одна из стран Запада не нашла того уникального способа, чтобы предотвратить межнациональную рознь, переплавив все нации в общем котле. Как известно, даже американский котел опрокинулся. Мы пришли к тому, что сегодня не существует никакой американской нации. Вот и в Германии, и во Франции есть проблемы, которые могут вспыхнуть и перерасти в гражданский конфликт. Этого нельзя исключать. Во Франции может повториться сценарий Black Lives Matter или любой другой, который пытались внедрить в странах постсоветского пространства — революция и «майдан». Этот сценарий могут разыграть и в отношении Франции», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политолог Рафаэль Ордуханян назвал достойным примером отношение Франции к Наполеону Бонапарту

франция гражданская война бредихин
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 206355 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 136881 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 94820 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 36540 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 31891 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Весь мир / На пороге гражданской войны: Бредихин оценил риск распада Франции
Рейтинг@Mail.ru