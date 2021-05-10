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Политолог Сергей Марков рассказал о шансах Чехии на получение денег от России

Политика
Политолог Сергей Марков рассказал о шансах Чехии на получение денег от России
Федеральное агентство новостей  /  Вячеслав Дружинин

Москва, 10 мая. Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал ФАН о шансах Чехии на «возмещение» Россией ущерба от инцидента со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице.

По информации «Чешского телевидения», которое ссылается на вице-премьера и министра финансов Чехии Алену Шиллерову, у государственного руководства имеются планы потребовать от России как минимум 40 млн евро в качестве возмещения материального ущерба от инцидента со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице. Директор института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с корреспондентом ФАН оценил шансы на положительное судебное решение в отношении Москвы как не нулевые. Однако заметил при этом, что подобный вердикт суда будет объясняться только его коррумпированностью.

«У чехов есть шансы! Потому что судить-то будут абсолютно политически коррумпированные суды, которые примут нужные решения безо всяких доказательств! Причина этого — полная деградация демократических институтов, происходящая сейчас в Европе. Есть информация, что в 2014 году через этот склад действительно происходило снабжение вооруженных группировок на Украине и в Сирии. Руководству Чехии очень не нравилось, что этот «черный поток» проходил мимо его рук, но поток курировали США и не хотели, чтобы он иссякал. Тогда чешские спецслужбы и организовали взрывы».

Политический эксперт также высказал предположение, связывающее скачок интереса к событиям 2014 года с подготовкой покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Смотрите, что произошло: они взорвали эти склады, американцы провели собственное расследование и получили подтверждение, что случившееся — дело рук чешских спецслужб. А сейчас возникла эта история с подготовкой убийства Лукашенко, и США приказали своим чешским сателлитам утопить этот скандал в каком-нибудь еще более громком скандале».

Сумма ущерба, по словам чешской стороны, превышает 1 млрд крон и была озвучена еще 19 апреля. В нее входит стоимость уничтоженного складского содержимого, работ по утилизации уцелевших боеприпасов и компенсация семьям двух погибших граждан Чехии.

чехия боеприпасы врбетица
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