Банги, 9 мая. Информационная кампания Франции против центральноафриканских войск (FACA) и российских инструкторов потерпела провал. Попытка издания RFI очернить защитников республики не удалась во многом благодаря мирным жителям, которые заступились за военнослужащих и их союзников.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как французские журналисты сфабриковали материал про армию ЦАР и ее союзников, зачем подкупали местных жителей, а главное — почему растиражированный вброс моментально разоблачили.

Беспочвенные обвинения в адрес России

Французский ресурс RFI опубликовал материал, в котором инструкторам из РФ и FACA приписываются преступления против гражданского населения. Статья вышла через несколько недель после сфабрикованного отчета экспертов ООН.

Представители международной организации подготовили документ, опираясь на информацию из подконтрольных боевикам СМИ. В связи с этим всю ответственность за кризис в республике докладчики переложили на армию ЦАР и их союзников.

Журналисты RFI писали по лекалу соответствующего отчета и не проверяли перечисленные в нем данные. Авторы вброса не представили никаких доказательств голословным обвинениям.

Однако в материале фигурировало несколько заявлений «очевидцев». Как выяснилось позже, сотрудники СМИ подкупили людей, чтобы придать фейку «весомости». Все озвученные в тексте свидетельские показания заранее прописали в Париже.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малявин

Первые попытки оболгать российских инструкторов

Франция и другие иностранные государства недовольны распространением влияния России в Африке. Ложные сведения призваны подорвать авторитет Москвы. Первые такие попытки Париж совершил еще в 2019 году, когда обвинял россиян в истязаниях центральноафриканцев. RFI и AFP при этом также ссылались на доклад экспертов ООН.

В документе речь шла о Махамате нур Мамаду. Эксперты заявили, что его задержали бойцы FACA и пытались выяснить, причастен ли он к вооруженным группировкам. Мужчине якобы отрубили мизинец на руке во время допроса. Западные пропагандисты привычным образом приписали преступление инструкторам из РФ.

Однако мужчина сам признался, что соврал. Палец он потерял задолго до того, а обвинить русских его убедили французы. Они предложили ему крупную сумму и угрожали убить в случае отказа.

Три сотни евро за клевету

Граждане африканской страны в ответ на критику россиян начали раскрывать в социальных сетях новые подробности того, как французы готовили фейковый материал, а также выражать благодарность FACA и их соратникам.

Местный торговец Эфен Алисит Кундомуаи сообщил, что к нему приходили сотрудники СМИ, которые за деньги предлагали свидетельствовать против специалистов из РФ.

«Недели три назад ко мне приходили два французских журналиста — девушка и молодой человек. Они предложили мне деньги. Сказали, что дадут 300 евро и мотоцикл, если я обвиню русских. Я отказал, поскольку благодарен России», — заявил он.

Мужчина показал шрам и уточнил, что пострадал от рук боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Я бы никогда ничего плохого не сказал про наших русских друзей. Они освободили нас. Очень долго здесь находились разные международные организации и МИНУСКА. Но они ничего не делали. Безопасность не вернулась, пока не появились инструкторы из РФ. Я не могу лгать про них», — подчеркнул Кундомуаи.

О подобном случае в Facebook сообщил и президент Ассоциации жертв ЦАР:

«Ко мне пришли две француженки. Они просили дать показания против русских. Но я им отказал, я не могу так поступить. Они нам помогли, они нас освободили. Как французы могут предлагать мне деньги и врать? Я — представитель жертв. Я их защищаю и продолжу это делать дальше».

Как преступления боевиков приписали армии ЦАР и инструкторам из РФ

Французы пытались не просто подкупить центральноафриканцев, которые пережили ужасы войны. Они убеждали пострадавших от рук боевиков объявить, что на самом деле травмы им нанесли военнослужащие и российские инструкторы.

Об этом в соцсети написала местная жительница, которая привлекла внимание иностранных журналистов увечьями. Женщина получила травмы, пока бандиты бесчинствовали на ее родной земле.

«На рынке ко мне подошли двое мужчин. Они увидели, что у меня ранены ноги и предложили мне 300 евро. За это мне предлагалось заявить, что меня покалечили русские. Я ответила им, что пострадала из-за французов и не могу наговаривать на Россию. Тогда они начали торговаться: предлагали целую сумку денег, но я отказалась. Благодаря русским у нас все хорошо», — рассказала женщина в Facebook.

Главный преступник в ЦАР — Франция

Возмущение в Сети выражают не только те, с кем пытались наладить связь сотрудники RFI. Многие начали указывать, что Париж воспринимает РФ в качестве соперника. Утраченные позиции в ЦАР стали болезненным ударом для бывшей метрополии, а фейковые новости — единственный ответ, который могут позволить себе французы.

Некоторые центральноафриканцы указывают, что публикации в СМИ наносят гораздо меньше урона, чем французские военнослужащие в ЦАР или Мали. Кроме того, они вспомнили об их преступлениях в других странах континента.

Parlons aussi des exactions commies par les soldats français en Afrique entier. Massacres en Algerie, Tueries au Sahel, couts d'état multiples, massacres de la population tchadienne des FACT, .. C'est bizarre de vouloir accuser les autres ce que la France a fait depuis longtemps. — Albert BUSUMBIGABO (@PhnAlbert) May 3, 2021

«Давайте поговорим о французских солдатах в Африке. Убийства в Алжире, Сахеле, многочисленные государственные перевороты, смерти среди мирного населения. Желание Парижа обвинить других в собственных преступлениях выглядит как минимум странно», — написал один из пользователей Twitter.

Кроме того, люди напомнили, как в 2004 году французские вертолеты атаковали гражданских, и посоветовали журналистам расследовать эти преступления. По их мнению, если составить список тех, кто грабил и убивал в ЦАР, то Париж займет в нем первую строчку.

Жители ЦАР благодарят россиян

Самым ярким примером того, что Франция не сможет убедить Центральноафриканскую Республику в истинности материала RFI, является поддержка, которую люди выразили россиянам. Местные жители назвали специалистов из РФ главной причиной возвращения мира.

facebook.com / Prnt scrn

«Этот трюк не пройдет. Мы тысячу раз предпочтем сотрудничество с Россией бывшей колониальной державе. Хорошо, если РФ расширит влияние на другие страны Африки и подпишет с ними соглашение о защите. Тогда мы станем по-настоящему свободны и независимы», — заявил житель ЦАР.

Люди подчеркивают, что россияне, в отличие от французов, смогли вернуть стабильность в республику. Они вспомнили о провальной операции «Бабочка», которую армия Франции проводила в регионе три года с 2013-го.

RFI quelle victimes des exactions Russes en Centrafrique nous condamnons vos diffamations à l'égard du peuple Centrafricain c'est grâce aux Russes que l'Etat parvient à contrôler 80% du territoire Ou Sangaris a échouer. — Vase D'honneur (@NBobele) May 3, 2021

«Мы осуждаем эту клевету. Благодаря русским государство контролирует территорию страны», — отметил молодой центральноафриканец.

Сообщения жителей ЦАР в социальных сетях подтверждают, что RFI построило свою работу на лжи. Издание не собиралось раскрывать реальные факты или сообщать, как на самом деле обстоят дела в республике. Статья преследовала единственную цель — оклеветать Россию.

Тем не менее план Франции в очередной раз провалился. Центральноафриканцы благодарят Россию не только в интернете. Жители столицы уже дважды выходили на улицы Банги.

Горожане организовывали демонстрации в поддержку российских инструкторов и FACA. Участники мероприятия дошли до штаб-квартиры многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Они в очередной раз потребовали, чтобы миротворцы немедленно покинули республику.