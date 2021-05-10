«Большое зло для Украины»: академик озвучил главную ошибку киевских властей

Историк, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко назвал главную ошибку всех президентов страны. По его словам, она заключается в переписывании истории Великой Отечественной войны.

Как бы ни старались украинские власти, но они никак не могут искоренить из памяти людей День Победы. Да, украинцы сегодня смирились со многими нововведениями, но упорно не хотят отказываться от поистине народного праздника. Нападки на День Победы начались тогда, когда президентом Украины стал Виктор Ющенко. Кроме того, он даже попытался героизировать пособников нацистской Германии Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Уже после Майдана термин «Великая Отечественная война» официально признали «пережитком советской историографии», а также запретили к публичному использованию. Знаковым в этом плане стал запрет на Украине георгиевской ленты и других символов — Знамя Победы и гимна СССР. С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

Несмотря на все приложенные киевскими властями силы, украинцы продолжают считать День Победы своим праздником. Так, исследование Active Group на тему «Отношение украинцев к датам 8–9 мая», которое было проведено в апреле 2021 года, показало, что 9 мая считают правильным праздновать 80,2% опрошенных граждан Украины.

Федеральное агентство новостей /

Выдающийся историк, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко рассказал, что многие граждане страны прекрасно понимают, что если бы не удалось одержать победу над Германии, то, скорее всего, и их бы тоже не было. Поэтому, отметил он, украинцы продолжают отмечать День Победы.

«Я вам скажу, что для порядочных украинцев 9 Мая — Победа и самый большой праздник, который только может быть. Вы правильно сказали, что если бы не было этой Победы, то и нас бы не было. Мы же знаем, как Гитлер хотел обойтись со славянами, евреями и цыганами. Он не сильно перебирал — всех уничтожал. Поэтому 9 мая — очень важная дата», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Также он сообщил и о большой ошибке Украины, которую делают нынешние киевские власти. По его словам, нельзя переписывать историю Великой Отечественной войны, поскольку в дальнейшем такие действия могут драматически закончиться для Украины.

«Мне кажется, что наши руководители и президенты — Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский — делали и делают большую ошибку, когда пытаются переписать и переиначить историю. Этим они делают большое зло для Украины. Закон о декоммунизации издевается над Великой Отечественной войной и ее достижениями. Я сегодня слушал обращение президента. Я был поражен. Он говорил около 10 минут, но я так и не услышал от него, что же это была за война. Он заявил, что воевали с нацистами. А кто с ними воевал? В его речи не было сказано ни про Советский Союз, ни про ВОВ. Вспомнил про Ивана Кожедуба. Но он же был трижды Герой Советского Союза. О Людмиле Павлюченко тоже сказал так, чтобы не назвать ее советской гражданкой. Это драматическая ошибка современной Украины», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что День Победы для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти.