Древние люди сознательно сжигали леса еще 93 тысячи лет назад

Москва, 10 мая. Раскопки, которые ученые провели в окрестностях озера Ньяса, показывают, что 92 тысячи лет назад неизвестное племя дотла сжигало леса.

Ученые отмечают, что задолго до вступления человечества в индустриальную эпоху люди самостоятельно изменяли облик окружающей среды. При исследованиях окрестностей озера Ньяса, которое находится на территории Восточной Африки, ученые установили, что племя, проживавшее здесь 92 тысячи лет назад, сжигало леса.

Влияние людей на экологию просматривается учеными на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Это началось с тех пор, как древние племена освоили орудия труда и научились добывать огонь. Ученые отмечают, что для расширения пастбищ были сожжены чуть ли не все леса на европейской части планеты.

Ранее археологи обнаружили в Кении самую древнюю могилу человека. Возраст захоронения насчитывает 78 тыс. лет.