Шведские врачи перечислили семь способов замедления старения мозга

Гетеборг, 10 мая. Процессы старения головного мозга начинаются довольно рано, утверждают ученые. Чтобы их замедлить, необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций.

Шведские медицинские специалисты составили список рекомендаций, соблюдение которых способно замедлить старение головного мозга. Всего в список вошли семь пунктов.

В первую очередь необходимо чаще двигаться, утверждает профессор психологии Гетеборгского университета Магнус Линдвалль. Физическая активность создает наилучшие условия для образования новых нервных клеток. Не менее важен и здоровый сон. Врачи рекомендуют спать не менее семи часов в сутки.

На здоровье мозга человека влияет и его питание. Наиболее эффективный рацион состоит из овощей, ягод, фруктов, бобовых и орехов. При составлении меню необходимо учитывать полезные для микрофлоры кишечника продукты. Важно не переусердствовать: лишний вес негативно сказывается на головном мозге.

Наконец, для замедления процессов старения важно сохранять хорошее психическое самочувствие и постоянно учиться новому. Это стимулирует образование новых клеток и снижает риск ухудшения мыслительных способностей.

Ранее сообщалось, что американские биологи обнаружили взаимосвязь между продолжительностью зевка человека и размером его мозга. Чем дольше зевок, тем он больше, утверждают специалисты.