В Болгарии рассказали, как России удалось обездвижить бронетанковые силы ВСУ в Донбассе

София, 10 мая. ВСУ не смогут применить танки в случае наступления в Донбассе из-за ловкого маневра России, считают болгарские военные эксперты.

В статье издания Bulgarian Military недавно был опубликован материал, посвященный ситуации на юго-востоке Украины. Военные эксперты пришли к выводу, что Россия приняла меры, которые нанесли серьезный удар по боеготовности бронетанковых подразделений Киева в регионе.

Специалисты пишут, что порядка половины танков ВСУ в настоящий момент не могут быть использованы в войне против ЛДНР из-за нехватки специализированного топлива, которое Киев получал из Белоруссии. Поставки были прекращены.

В публикации говорится, что причина кроется именно в действиях России, которая фактически обездвижила технику. Дело в том, что проблемы с боеготовностью бронетанковых войск ВСУ связаны с приостановкой экспорта нефти из РФ на Мозырский НПЗ.

«В ВСУ возникает фатальная нехватка дизельного топлива, что приводит к простою военной техники — танков, самоходной артиллерии», — рассказали журналисты из Болгарии.

Минск больше не может поставлять топливо для украинской военной техники, поэтому ВСУ лишились шансов начать полномасштабное наступление в Донбассе.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ продолжают обстреливать территории ЛДНР. Так, 7 мая под огнем оказался детский сад на окраине Горловки, передает сайт 360tv.ru.