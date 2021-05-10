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Привившимся от коронавируса россиянам разрешили въезд на Кипр

Общество
Привившимся от коронавируса россиянам разрешили въезд на Кипр
ФБА «Экономика сегодня»  /  Нина Вострова

Никосия, 10 мая. Россиянам, сделавшим прививку от коронавируса, с 10 мая разрешается въезд на территорию Кипра. Об этом заявили в местном минздраве.

Привитым путешественникам можно не проходить тестирование на коронавирусную инфекцию, уточнили в ведомстве. Вдобавок к этому вакцинированным туристам не нужно будет соблюдать обязательный карантин.

Путешественникам необходимо будет подтвердить наличие прививки свидетельством о вакцинации, подчеркнули в здравоохранительном ведомстве. Учитываться будут как вакцины отечественного производства, так и иностранного.

Правительство Финляндии рассматривает возможность восстановить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу. Как сообщалось ранее, спортивное мероприятие стартует в уже июне.

туризм кипр коронавирус
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