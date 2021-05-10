ВСУ трижды за сутки обстреляли из гранатометов населенные пункты в ЛНР

Луганск, 10 мая. Солдаты Вооруженных сил Украины трижды за сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под удар попали районы населенного пункта Золотое-5, поселка Молодежное и села Калиново-Борщеватое. Обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 «Копье», автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и стрелкового вооружения. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

С 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия. Под запрет попали диверсионные действия, применение ударных БПЛА и тяжелой артиллерии, размещение войск в жилой застройке. Документ был подписан представителями ЛДНР и Украины.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР ранее уведомили о появлении бойца и бронетехники ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Также при одном из обстрелов Донецка погиб пенсионер, пишет сайт 360tv.ru.