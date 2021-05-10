Прага опровергла планируемый визит вице-премьера в РФ

Прага, 10 мая. Директор международного департамента Пражского града Рудольф Йиндрак опроверг сообщения о подготовке визита первого вице-премьера Чехии Яна Гамачека в Москву.

Ранее местное сетевое издание «Список» опубликовало материал о планах вице-премьера посетить Кремль, чтобы замять скандал со взрывом склада во Врбетице.

Стоит отметить, что официальная Прага безосновательно обвинила «российских агентов» в «причастности» к детонации боеприпасов на складе. Позже президент республики Милош Земан опроверг наличие у контрразведки данных, подтверждающих эту версию.

При этом руководство Праги хочет взыскать с России 3,5 млрд рублей в связи с этим инцидентом. Многие политические деятели страны заявили о низких шансах на это.