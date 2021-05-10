В Адыгее спасатели продолжают поиски унесенных течением реки туристов

Майкоп, 10 мая. Уже вторые сутки спасатели прочесывают водоемы и территории возле них в поисках туристов, которых унесло течением реки.

Накануне вечером поиски были приостановлены с заходом солнца, но уже утром специалисты МЧС возобновили их. К операции привлечены 60 человек личного состава МЧС, два плавсредства и 11 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС. К данному моменту обследовано более 50 километров прибрежной линии реки Белой.

Трое рыбаков утонули во время шторма в Мурманской области, сообщал ФАН. Трагедия произошла в районе губы Орловка, куда восемь местных жителей вышли на промысел.