Политолог Злобин рассказал, как сделать встречу Путина и Зеленского продуктивной

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский пока не должны встречаться, считает политолог Николай Злобин.

По словам эксперта, пока Россия и Украина не «созрели» до этой встречи, тем более, что она совершенно не готова. Встречу на высшем уровне должны подготовить дипломаты, чтобы переговоры были продуктивными, уверен политолог.

«Сегодня в этой повестке нет вопросов, которые могут быть решены встречей двух президентов, скорее наоборот. Эта встреча может породить новый всплеск противостояния», — считает Злобин.

Эксперт добавил, что встреча Путина и Зеленского все же произойдет, когда придет время.

Ранее Зеленский заявил, что города восточной Украины должны отмечать две победоносные даты — не только День Победы, но и «освобождение» в ходе событий, начавшихся в 2014 году.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Путин не стал поздравлять с Днем Победы Зеленского и главу Грузии Саломе Зурабишвили, пишет НСН.