Тела двоих детей нашли после пожара в деревянном доме под Тверью

Тверь, 10 мая. Деревянный жилой дом загорелся в Вышнем Волочке, на улице Ржевский тракт, двое детей погибли, передает ГУ МЧС России по региону.

Огонь охватил квартиру в одноэтажном здании. На место прибыли отделения пожарно-спасательных частей, оперативная группа Вышневолоцкого ПСГ, полицейские и электрики. Из помещения валил черный густой дым. Для ликвидации последствий ЧП были задействованы 50 человек и 14 единиц спецтехники, в том числе от МЧС — 30 человек и восемь единиц техники.

Огонь удалось потушить, но на месте пожара были найдены тела двух детей. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент уточняются.

Три человека, двое из которых — дети, погибли при пожаре в Пыть-Яхе в ХМАО, сообщало агентство URA.RU. Причина возникновения пожара пока неизвестна.