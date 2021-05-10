Евгения Лоза ответила на грубое поведение бывшего мужа Антона Батырева

Москва, 10 мая. Актриса Евгения Лоза после тяжелого развода старается не говорить об Антоне Батыреве, однако его хамское поведение в отношении поклонников не оставило ее равнодушной.

Брак российских кинозвезд продлился меньше года, причину расставания они раскрывать не стали. Известно, что бывшие супруги не смогли сохранить дружеские отношения и сейчас практически не общаются.

Поклонники спросили у актрисы в ее Instagram-аккаунте, как она относится к негативным высказываниям и грубому поведению ее мужа в Сети. Фолловеры отметили, что Батырев отзывается о Лозе в негативном ключе во время общения с фанатами. В прямом эфире в Instagram артист откровенно «послал подальше» тех, кто задает вопросы об экс-супруге. Лоза не осталась в стороне, узнав о таком грубом поведении.

«Свое отношение к этому я выразила еще год назад в ЗАГСе», — резко ответила телезвезда.

О разрыве пары поклонники узнали весной прошлого года. Лоза откровенно призналась, что расставание ей далось нелегко, но сейчас она старается не думать о событиях тех дней и точно не жалеет о принятом решении.