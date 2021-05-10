Эксперты рассказали, когда может наступить новый мировой экономический кризис

Москва, 10 мая. Проводимое сейчас стимулирование глобальной экономики ведет к перегреву рынков, из-за чего в 2025 году может возникнуть новый кризис.

Для мировой экономики существуют два основных сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Базовый предполагает, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в середине текущего года, темпы роста мирового ВВП составят 4%, а нефть подорожает до 82–85 долларов за баррель до конца десятилетия.

Второй вариант подразумевает «структурный кризис». Согласно ему, пандемия затянется до середины 2022 года, мировая экономика будет расти на 2–3% в год, нефть же упадет в цене до 50–55 долларов за баррель в первой половине десятилетия, сообщает «Известия».

Развитие каждого сценария предполагает циклический спад, который ожидается в середине 2020-х годов, отмечают в ЦМАКП. В первом это будет следствием перегрева рынков из-за монетарного стимулирования, а во втором — продолжением долгового кризиса (в частности, в странах Южной Европы и Турции).

Отчет Rystad Energy ранее показал, что менее чем через 15 лет могут закончиться доказанные запасы нефти группы крупнейших компаний в отрасли Big Oil.

Эксперты международных организаций констатировали, что на Земле наблюдается самый серьезный за пять лет продовольственный кризис. В 2021 году в кризисном положении из-за нехватки еды окажутся не менее 142 млн человек, приводит «ФедералПресс» выдержки из доклада.