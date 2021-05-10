Пушков заявил, что Байден зря мечтает о России 90-х

Москва, 10 мая. Президент США Джо Байден напрасно мечтает о России 90-х годов, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам члена Совфеда, именно о такой России грезит американский лидер, чтобы страна была похожа на Украину.

«Байден мечтает о России 90-х, то есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину. Но Россию туда не вернуть: это в прошлом», — пишет сенатор в Telegram-канале.

Пушков добавил, что Байдену нужно перестать мечтать, так как его желания не оправдаются.

Как считает эксперт турецкого издания Anadolu Ильяс Кемалоглу, администрация Байдена мечтает вернуть Россию в 1990-е годы, когда страна находилась в международной изоляции, передает НСН.

Ранее Байден предположил, что его саммит с президентом России Владимиром Путиным состоится в июне.