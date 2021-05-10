Отели Турции продолжат работать по системе «все включено» после отмены локдауна

Анкара, 10 мая. Турецкие отели не планируют отказываться от системы «все включено» после отмены полного локдауна в республике.

При этом рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству и разнообразию блюд. Об этом рассказал представитель Федерации отельеров Турции.

«Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами», — объяснил источник в беседе с ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ писали, что после возобновления приема российских туристов Турция может убрать систему обслуживания all inclusive. Шведский стол заменят на обслуживание по меню, а спа-салоны закроют.

Тотальный карантин в республике ввели с 29 апреля до 17 мая. Сейчас закрыты все офисы, школы и детские сады, а также сохраняется комендантский час в вечернее и ночное время, пишет «Ридус».