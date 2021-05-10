«Этот день в истории». Что произошло 10 мая, праздники, факты, люди

Ежедневно мы рассказываем о самых интересных и необычных событиях, которые происходили в сегодняшний день.

Российский государственный деятель Петр Столыпин произнес знаменитую речь о будущем страны 10 мая 1907 года. В рамках выступления в Госдуме реформатор сделал важные заявления об устройстве быта крестьян и праве собственности.

Ровно 315 лет назад на территории Петербурга построили и спустили на воду первый военный корабль. Судно вооружили 18 пушками, а его длина составила 24,4 метра.

Национальные цвета России были объявлены 10 мая 1883 года. Император Александр III приказал использовать для украшения зданий только бело-сине-красный флаг. Применение символики других держав попало под запрет. Исключением стали лишь фасады посольств.

В 2008 году произошло извержение вулкана Этна, который является самым высоким в Европе. На горе произошел мощный взрыв с последующим выпусканием лавы.

О других интересных событиях, произошедших 10 мая, вы можете узнать в новом выпуске передачи «Этот день в истории».