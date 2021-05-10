Глава МИД ФРГ заявил, что ЕС готов к диалогу с Россией

Берлин, 10 мая. Евросоюз готов к диалогу с Россией, об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По словам дипломата, пришло время, чтобы Россия тоже вернулась к диалогу с ЕС.

«Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве», — высказался Маас, прибыв на заседание глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ранее обида Евросоюза на Россию из-за санкций против некоторых представителей Европы вызвала недоумение у жителей Швеции. На минувшей неделе шведский депутат призвал ввести ограничения против РФ из-за скандала с Чехией.