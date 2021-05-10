Звезда «Дома-2» Ефременкова рассказала об оскорблениях Мондезира

Москва, 10 мая. Обновленное телешоу «Дом-2» набирает рейтинги. Вернувшаяся в проект модель Юлия Ефременкова впервые честно рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Мондезиром.

Бывшие влюбленные вновь встретились на лобном месте, в результате чего девушка ушла собирать чемодан. Ефременкова не скрывает, что до сих пор не простила своего экс-избранника, который неоднократно оскорблял ее на людях. Мондезир вернулся в «Дом-2» с одной целью — восстановить отношения с возлюбленной, однако она этого делать не планирует.

«Он вечно меня обижал, а потом звонил маме и плакал. Все, что происходит сейчас, — его плоды», — ответила модель на многочисленные вопросы участников проекта во время очередного эфира «Дома-2».

По словам Ефременковой, она уже давно поставила точку в отношениях и не собирается возобновлять их. 34-летняя звезда «Дома-2» рассказала, что планировала будущее с мужчиной, но его поведение разрушило их роман.

«Никто не знает, каково это. Я жила с ним два года, детей от него хотела. А когда он меня в новогоднюю ночь последними словами обзывал… Так врагов своих не называют… А вы тут его жалеете, говорите, что Мондезир четыре дня цветы носит», — рассказала девушка.