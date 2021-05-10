Волонтеры помогли ветерану найти могилу старшего брата под Смоленском

Смоленск, 10 мая. Участники акции «Мечты победителей» оказали помощь ветерану Великой Отечественной войны в поиске могилы его старшего брата, погибшего в 1943 году.

Волонтеры вручили участнику Великой Отечественной войны, 94-летнему Петру Чингаеву, документы с данными о его погибшем родственнике. Могила старшего брата ветерана обнаружилась в деревне Ляды в Смоленской области.

Участник ВОВ поблагодарил добровольцев за помощь в поисках места захоронения брата. Петр Чингаев передал волонтерам одну из своих картин.

Старшего брата ветерана Николая Чингаева призвали на фронт в 1941 году. Спустя два года семья получила письмо со словами, что мужчина погиб в Смоленской области. В 1944 году к сражениям с фашистскими захватчиками призвали младшего брата Петра, которому удалось вернуться домой живым.

Жители города Гурьевск Калининградской области поздравили семейную пару ветеранов исполнением песни «Где мы с тобой танцуем вальс». Песню спели под окнами квартиры участников войны. Как сообщалось ранее, соответствующая информация появилась в одном из популярных пабликов.