Глава МИД Словакии призвал отказаться от негативного развития взаимоотношений с РФ

Братислава, 10 мая. Руководитель словацкого МИД Иван Корчок высказался за улучшение отношений с Москвой.

Он призвал отказаться от раскручивания негативной спирали в диалоге с Россией. Политик выступил в преддверии саммита Совета Евросоюза среди глав МИД.

«Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией», — подчеркнул Корчок.

Ранее экс-премьер Словакии Роберт Фицо выступил против антироссийской позиции страны. Политик сообщил о намерении его партии бороться с искажением роли СССР в борьбе над фашизмом.