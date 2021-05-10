Британский парламентарий призвал отказаться от разговоров о референдуме в Шотландии

Лондон, 10 мая. Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув обратился к Шотландской национальной партии с призывом сконцентрироваться на противостоянии COVID-19 вместо разговоров о референдуме.

Спекуляции вокруг повторной процедуры волеизъявления в Шотландии «сильно отвлекают» от борьбы с пандемией, уверен политик. Он выступил после заявления первого министра региона Николы Стерджен, которая заявила о намерении своего правительства принять закон о проведении референдума. Если британский премьер-министр Борис Джонсон хочет помешать, «ему придется обратиться в суд», подчеркивала шотландская чиновница.

«Но очень важно всем нам как политическим лидерам, к каким партиям мы бы ни принадлежали, признать, что приоритетом в данный момент являются не судебные дела, не законодательство о независимости, а восстановление после пандемии», — сказал канцлер.

Накануне Борис Джонсон провел встречу с рабочей группой, деятельность которой связана с предотвращением выхода Шотландии из состава страны. Участники совещания обсудили использование новых инструментов, появившихся после Brexit.

Последние формальности в процессе выхода Великобритании из состава Евросоюза уже завершены, передает «Национальная служба новостей». В полночь, 1 мая вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Лондоном и Брюсселем.