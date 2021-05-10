МЧС задействует беспилотник для поиска без вести пропавшего главы омского минздрава

Омск, 10 мая. Беспилотник МЧС используют для поиска без вести пропавшего в лесу главы омского минздрава Александра Мураховского.

Поисковая операция возобновилась утром в понедельник, заявили в пресс-службе регионального УМВД. Чиновника разыскивают сотрудники полиции, Росгвардии, охотинспекторы, местные жители, а также волонтеры различных организаций. Кроме того, экстренные службы задействовали вертолет.

Министр Мураховский перестал выходить на связь 7 мая. В тот день он уехал на квадроцикле в лес, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Сначала знакомые чиновника пытались найти его самостоятельно, но после обратились в правоохранительные органы.