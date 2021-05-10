В результате ночного ДТП в Башкирии пострадали пять человек

Уфа, 10 мая. После столкновения Toyota Avensis и Lada Kalina в Белебее госпитализированы пассажиры и водители обоих автомобилей.

По предварительной версии следствия, в ДТП виноват 44-летний водитель Toyota Avensis. Автомобиль пересек перекресток на красный свет и врезался в отечественную легковушку.

Водитель иномарки и его 34-летняя пассажирка, а также 22-летний водитель второй машины с двумя пассажирами госпитализированы с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Два человека погибли в ДТП с фурой под Липецком, сообщал ФАН. Смертельное ДТП произошло на трассе Елец — Долгоруково — Тербуны недалеко от села Братовщина Долгоруковского района.