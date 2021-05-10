Израильские ученые нашли способного к полной регенерации морского обитателя

Иерусалим, 10 мая. Ученые из Израиля и Италии обнаружили морского обитателя с поразительной способностью к регенерации. Так, одна из разновидностей асцидий может регенерировать все органы.

Асцидия принадлежит к хордовым, которые обладают спинным мозгом. При этом в животном мире существует способность к регенерации некоторых органов, однако не всех систем организма.

В результате проведенных экспериментов оказалось, что даже если асцидия разделена на три части, каждый из сегментов знает, как за короткое время восстановить работу недостающих систем. До этого специалисты не могли найти подобные качества у хордовых животных, размножающихся половым путем.

Ранее ученые обнаружили способность морских водорослей заживлять раны. По словам специалистов, важную роль в этом играет ульван, содержащийся в зеленых водорослях.

Также из водорослей Баренцева моря можно создать лекарства от многих болезней, заявили российские исследователи. Они проанализировали антибактериальные свойства фукоидана, пишет «Ридус».