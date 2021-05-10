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Власти Колумбии вернулись к войне с ELN, а индейцы — к борьбе с глифосатом

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Власти Колумбии вернулись к войне с ELN, а индейцы — к борьбе с глифосатом
Федеральное агентство новостей  / 

Большинство новостей на минувшей неделе в Колумбии касались ожесточенных массовых протестов, однако жизнь вне крупных городов также кипела ключом. Индейцы Колумбии добиваются прекращения распыления глифосата, власти продолжают войну с партизанами ELN, а бывшие участники гражданской войны продолжают свои рассказы в суде — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где подпольная жизнь сохраняется при любых потрясениях.

Власти Колумбии вернулись к войне с ELN, а индейцы — к борьбе с глифосатом
Федеральное агентство новостей  / 

Убийство учителя

Тело Беатрис Морены Москера, профсоюзного деятеля и известного педагога, было найдено 3 мая рядом с городом Буэнавентура, департамент Валье-дель-Каука. По предварительным данным, ее пытали, прежде чем убить. Профсоюз Колумбийская ассоциация работников образования (Fecode) выразил соболезнования родственникам и осудил жестокое убийство своей коллеги. Глава городского департамента образования присоединился к соболезнованиям.

Беатрис Москера работала в сфере образования 40 лет и под конец своей жизни возглавляла местный профсоюз учителей (SUTEV). Она стала 60-м по счету общественным лидером, убитым в Колумбии в 2021 году. Причина убийства и кто за ним стоит не известны.

Военные и ультраправые

Сразу несколько высокопоставленных членов армии и ультраправых отрядов самообороны на минувшей неделе дали показания в рамках слушаний, организованных Комиссией правды и примирения. Генерала Рито Алехо дель Рио расспрашивали в рамках дел о ситуации в регионе Ураба и преследованиях членов леворадикальной партии «Патриотический союз» .

Генерал подтвердил, что в 1995 году, когда он командовал 17-й бригадой, расквартированной в регионе Ураба (департамент Кордова), муниципалитеты были наводнены ультраправыми отрядами самообороны. Но с ними, по его словам, воевали так же, как и с левыми партизанами FARC, а армия им якобы не помогала, — несмотря на многочисленные свидетельства того, что все было наоборот. Дель Рио в то же время признал, что армия участвовала в создании движения-организации Convivir (Структуры местной самообороны под крылом государства), которое действительно получало снабжение у армии, — но это была политика Боготы, а не его самодеятельность.

По поводу многочисленных смертей, которые происходили вне боестолкновений с боевиками FARC, — по его словам, «прокуратура официально признала, что армия не несет за эту какую-либо ответственность». Хотя уже давно признано, что армия была соучастником многочисленных преступлений ультраправых боевиков.

Власти Колумбии вернулись к войне с ELN, а индейцы — к борьбе с глифосатом
wikipedia.org  / Petruss / CC BY-SA 3.0

Бывший член «Объединенных отрядов самообороны Колумбии» (AUC) Адольфо Гевара Кантильо дал показания, в которых рассказал как «Северный блок» AUC сотрудничал в регионе Магдалена с генералом Марио Монтойя, командующим 1-й дивизией колумбийской армии. По словам Кантильо, «Хорхе 40» (псевдоним генерала) постоянно прибегал к совместным операциям армии с отрядами AUC.

Досталось также генералу Хайро Фуентесу, который когда-то командовал военными подразделениями в карибских департаментах страны. По словам Кантильо, он помогал генералу фальсифицировать убийство двух мирных жителей, которых выдали за партизан, якобы убитых во время боев.

Генералы через своих адвокатов все отрицают и заявляют, что готовы изложить свои версии происходившего. Пока что все подобные истории либо противоречили данным официальных расследований, либо подтверждали выдвинутые против военных чинов обвинения в их сотрудничестве с членами ультраправых группировок во время гражданской войны против партизан-марксистов.

Индейцы против глифосата

С 28 апреля индейцы выходят на массовые акции протеста, пытаясь оспорить решение правительства Колумбии возобновить уничтожение посевов коки путем распыления токсичного препарата глифосат. По сообщениям Ассоциации крестьянского единства Кататумбо (Asuncat) 5 мая в протестах у городов Оканья и Кукута участвовали 5-6 тысяч индейцев, которые периодически перекрывали трассы, ведущие в город. Протесты в тот же день прошли в городе Тибу, департамент Сантандер, а также в многочисленных индейских общинах департамента.

Власти Колумбии вернулись к войне с ELN, а индейцы — к борьбе с глифосатом
wikipedia.org  / Parkywiki / CC BY-SA 4.0

«Война с наркотиками» всегда выручала колумбийское правительство. Благодаря ей США и ООН готовы были закрывать глаза на творящийся в стране беспредел — разгул наркомафии, убийства оппозиционеров, огромную коррупцию. Однако и тут не все гладко: в феврале 2021 года официальные данные по уничтоженным посевам коки — более 130 тысяч гектаров в 2020 году — были поставлены под вопрос. Журналистское расследование Radio Caracol показало — во-первых, это 90% от общей площади посевов коки в стране, а во-вторых, в реальности на каждые 3-4 гектара уничтоженной коки приходится 50 гектаров уничтоженной обычной сельскохозяйственной продукции.

Борьба с производством кокаина оказалась показухой. Колумбия сейчас производит наркотиков в разы больше, чем во время господства Пабло Эскобара.

В шаге от медицинского коллапса

На этой неделе Колумбия обновила рекорд смертности от COVID-19 — по официальным данным 3 мая она составила 687 человек. Палаты интенсивной терапии для тяжелых больных забиты под завязку в наиболее населенных департаментах страны — Антьокия, Кахамарка, Валье-дель-Каука, Сантандер, Касанаре. По официальным данным, в городе Медельин заняты 99% коек, в Боготе — 93%, в Букараманге — 94%, в Кали — 92%, в Барранкилье — 86%.

Власти Колумбии вернулись к войне с ELN, а индейцы — к борьбе с глифосатом
Global Look Press  / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Проблема заключается в том, что ситуация не становится лучше — количество выявляемых случаев заболевания COVID-19 практически не меняется, оставаясь высоким. Введенный властями ночной карантин не работает по объективным причинам — в стране идут массовые протесты. В любой момент система может не справиться с нагрузкой, и тогда произойдет её коллапс. Последствия для президента страны Ивана Дуке могут быть сокрушительными — такого ему не забудут и с переизбранием он точно может попрощаться.

Борьба с радикалами

В городе Йопаль (департамент Касанаре), 3 мая был схвачен Нильсон Александер Монсальве, специалист по подрывному делу и минированию объектов из «Десятого блока» радикальной фракции «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

«ВНИМАНИЕ! Несостоявшееся нападение на военные и полицейские объекты в восточной части страны. Прокуратура, армия и полиция добились поимки Нильсона Александера Монсальве Веги по кличке «Попай». предположительно он является подрывником из «Десятого блока» радикалов FARC»

Военные уверены, что он стоит за подрывами минных полей 20 июля 2020 года во время патрулирования муниципалитета Саравена, департамент Араука. Он также может быть причастен ко взрывам в городе Араукита в 2018 году.

5 мая во время спецоперации в муниципалитете Солано, департамент Какета, колумбийская армия ликвидировала Луиса Рамиро Москеру по кличке «Черный Москера». Покойный был настолько известным в широких кругах боевиком, что о его ликвидации написал президент Колумбии Иван Дуке (или ему просто нужен был успех на фоне провальной внутренней политики и массовых протестов).

«Благодаря слаженной работе армии и полиции был нейтрализован Луис Рамиро Гарридо Москера по прозвищу «Черный Москера», лидер группировки «Миллер Пердомо» диссидентов FARC, который был пособником боевика под псевдонимом «Хентиль Дуарте»», — поблагодарил Дуке силовиков у себя в Twitter.

За Москеро армия охотилась с 1999 года. Его обвиняют в 42 убийствах, включая шесть убийств сотрудников полиции и военных. В департаменте Какета Попай занимался вымогательством, сбором дани, а также нападениями на полицейские и военные посты. По поручению своего непосредственного руководства он также занимался вербовкой подростков в структуры «Блока».

«Наши силы установили местонахождение «Черного Москера» с помощью военной разведки. Этот субъект присоединился к несуществующей FARC в 1999 году, и его поимка является ударом по незаконному обороту наркотиков, вербовке несовершеннолетних и другим преступлениям, таким как вымогательство в Какета», — подвел итог операции в Twitter министр обороны Диего Молано.

Полторы тонны

3 мая подразделение по борьбе с наркотиками захватило в городе Барранкилья, департамент Атлантико, полторы тонны кокаина, который намеревались переправить в Южную Африку. Наркотики были замаскированы под мешки с сахаром.

4 мая за один день колумбийская армия, полиция, флот и ВВС уничтожили несколько нарколабораторий левой партизанской группировки «Армия национального освобождения» (ELN). Как сообщается, все они принадлежали подразделению «Тито Марин».

«Во время наступательных действий армия, ВВС и полиция обнаружили в Моралесе, к югу от Боливара, лабораторию по изготовлению кокаина, принадлежащую ELN, подразделение «Тито Марин».

Одна из захваченных лабораторий не была готова к запуску. Зато другая была полностью подготовлена для производства 2 тонн кокаина в год.

С начала 2021 года армия и полиция ликвидировали на юге департамента Боливара 36 нарколабораторий, продукция которых отправлялась в США. Это вряд ли повлияет на производство кокаина, которое продолжает расти последние 10 лет несмотря на усилия властей.

пиночет печет печенье
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