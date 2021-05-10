Власти Колумбии вернулись к войне с ELN, а индейцы — к борьбе с глифосатом

Большинство новостей на минувшей неделе в Колумбии касались ожесточенных массовых протестов, однако жизнь вне крупных городов также кипела ключом. Индейцы Колумбии добиваются прекращения распыления глифосата, власти продолжают войну с партизанами ELN, а бывшие участники гражданской войны продолжают свои рассказы в суде — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где подпольная жизнь сохраняется при любых потрясениях.

Федеральное агентство новостей /

Убийство учителя

Тело Беатрис Морены Москера, профсоюзного деятеля и известного педагога, было найдено 3 мая рядом с городом Буэнавентура, департамент Валье-дель-Каука. По предварительным данным, ее пытали, прежде чем убить. Профсоюз Колумбийская ассоциация работников образования (Fecode) выразил соболезнования родственникам и осудил жестокое убийство своей коллеги. Глава городского департамента образования присоединился к соболезнованиям.

Beatriz y Ceci, representan igual que muchas mujeres; la fuerza, el coraje y el poder de la resiliencia.???? https://t.co/ZZ8iyiA1MK — Bren???? (@BrenMosquera) May 8, 2021

Беатрис Москера работала в сфере образования 40 лет и под конец своей жизни возглавляла местный профсоюз учителей (SUTEV). Она стала 60-м по счету общественным лидером, убитым в Колумбии в 2021 году. Причина убийства и кто за ним стоит не известны.

Военные и ультраправые

Сразу несколько высокопоставленных членов армии и ультраправых отрядов самообороны на минувшей неделе дали показания в рамках слушаний, организованных Комиссией правды и примирения. Генерала Рито Алехо дель Рио расспрашивали в рамках дел о ситуации в регионе Ураба и преследованиях членов леворадикальной партии «Патриотический союз» .

#AEstaHora I Comienza la continuación de la versión voluntaria del general (r) Rito Alejo del Río en el #Caso06 (Victimización miembros de la Unión Patriótica), en conjunto con el #Caso04 (Situación Territorial de la región de Urabá).

????En Vivo: https://t.co/83gbrex41D pic.twitter.com/ppxHJdbFow — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 6, 2021

Генерал подтвердил, что в 1995 году, когда он командовал 17-й бригадой, расквартированной в регионе Ураба (департамент Кордова), муниципалитеты были наводнены ультраправыми отрядами самообороны. Но с ними, по его словам, воевали так же, как и с левыми партизанами FARC, а армия им якобы не помогала, — несмотря на многочисленные свидетельства того, что все было наоборот. Дель Рио в то же время признал, что армия участвовала в создании движения-организации Convivir (Структуры местной самообороны под крылом государства), которое действительно получало снабжение у армии, — но это была политика Боготы, а не его самодеятельность.

По поводу многочисленных смертей, которые происходили вне боестолкновений с боевиками FARC, — по его словам, «прокуратура официально признала, что армия не несет за эту какую-либо ответственность». Хотя уже давно признано, что армия была соучастником многочисленных преступлений ультраправых боевиков.

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Бывший член «Объединенных отрядов самообороны Колумбии» (AUC) Адольфо Гевара Кантильо дал показания, в которых рассказал как «Северный блок» AUC сотрудничал в регионе Магдалена с генералом Марио Монтойя, командующим 1-й дивизией колумбийской армии. По словам Кантильо, «Хорхе 40» (псевдоним генерала) постоянно прибегал к совместным операциям армии с отрядами AUC.

Досталось также генералу Хайро Фуентесу, который когда-то командовал военными подразделениями в карибских департаментах страны. По словам Кантильо, он помогал генералу фальсифицировать убийство двух мирных жителей, которых выдали за партизан, якобы убитых во время боев.

Генералы через своих адвокатов все отрицают и заявляют, что готовы изложить свои версии происходившего. Пока что все подобные истории либо противоречили данным официальных расследований, либо подтверждали выдвинутые против военных чинов обвинения в их сотрудничестве с членами ультраправых группировок во время гражданской войны против партизан-марксистов.

Индейцы против глифосата

С 28 апреля индейцы выходят на массовые акции протеста, пытаясь оспорить решение правительства Колумбии возобновить уничтожение посевов коки путем распыления токсичного препарата глифосат. По сообщениям Ассоциации крестьянского единства Кататумбо (Asuncat) 5 мая в протестах у городов Оканья и Кукута участвовали 5-6 тысяч индейцев, которые периодически перекрывали трассы, ведущие в город. Протесты в тот же день прошли в городе Тибу, департамент Сантандер, а также в многочисленных индейских общинах департамента.

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«Война с наркотиками» всегда выручала колумбийское правительство. Благодаря ей США и ООН готовы были закрывать глаза на творящийся в стране беспредел — разгул наркомафии, убийства оппозиционеров, огромную коррупцию. Однако и тут не все гладко: в феврале 2021 года официальные данные по уничтоженным посевам коки — более 130 тысяч гектаров в 2020 году — были поставлены под вопрос. Журналистское расследование Radio Caracol показало — во-первых, это 90% от общей площади посевов коки в стране, а во-вторых, в реальности на каждые 3-4 гектара уничтоженной коки приходится 50 гектаров уничтоженной обычной сельскохозяйственной продукции.

Борьба с производством кокаина оказалась показухой. Колумбия сейчас производит наркотиков в разы больше, чем во время господства Пабло Эскобара.

В шаге от медицинского коллапса

На этой неделе Колумбия обновила рекорд смертности от COVID-19 — по официальным данным 3 мая она составила 687 человек. Палаты интенсивной терапии для тяжелых больных забиты под завязку в наиболее населенных департаментах страны — Антьокия, Кахамарка, Валье-дель-Каука, Сантандер, Касанаре. По официальным данным, в городе Медельин заняты 99% коек, в Боготе — 93%, в Букараманге — 94%, в Кали — 92%, в Барранкилье — 86%.

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Проблема заключается в том, что ситуация не становится лучше — количество выявляемых случаев заболевания COVID-19 практически не меняется, оставаясь высоким. Введенный властями ночной карантин не работает по объективным причинам — в стране идут массовые протесты. В любой момент система может не справиться с нагрузкой, и тогда произойдет её коллапс. Последствия для президента страны Ивана Дуке могут быть сокрушительными — такого ему не забудут и с переизбранием он точно может попрощаться.

Борьба с радикалами

В городе Йопаль (департамент Касанаре), 3 мая был схвачен Нильсон Александер Монсальве, специалист по подрывному делу и минированию объектов из «Десятого блока» радикальной фракции «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

«ВНИМАНИЕ! Несостоявшееся нападение на военные и полицейские объекты в восточной части страны. Прокуратура, армия и полиция добились поимки Нильсона Александера Монсальве Веги по кличке «Попай». предположительно он является подрывником из «Десятого блока» радикалов FARC»

#ATENCIÓN | Frustrado atentado contra instalaciones militares y de policía en el oriente del país. #Fiscalía, @ArmadaColombia y @FuerzaAereaCol lograron la captura de Nilson Alexánder Monsalve Vega, alias Popeye, presunto explosivista de disidencias del Bloque Décimo de las Farc. pic.twitter.com/JtlbRsBUnw — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 3, 2021

Военные уверены, что он стоит за подрывами минных полей 20 июля 2020 года во время патрулирования муниципалитета Саравена, департамент Араука. Он также может быть причастен ко взрывам в городе Араукита в 2018 году.

5 мая во время спецоперации в муниципалитете Солано, департамент Какета, колумбийская армия ликвидировала Луиса Рамиро Москеру по кличке «Черный Москера». Покойный был настолько известным в широких кругах боевиком, что о его ликвидации написал президент Колумбии Иван Дуке (или ему просто нужен был успех на фоне провальной внутренней политики и массовых протестов).

«Благодаря слаженной работе армии и полиции был нейтрализован Луис Рамиро Гарридо Москера по прозвищу «Черный Москера», лидер группировки «Миллер Пердомо» диссидентов FARC, который был пособником боевика под псевдонимом «Хентиль Дуарте»», — поблагодарил Дуке силовиков у себя в Twitter.

Gracias a la labor coordinada del @COL_EJERCITO @PoliciaColombia y el apoyo de @FiscaliaCol fue neutralizado Luis Ramiro Garrido Mosquera, alias 'Negro Mosquera', cabecilla de disidencias de las Farc 'Miller Perdomo', quien era hombre de confianza de alias 'Gentil Duarte'. — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) May 5, 2021

За Москеро армия охотилась с 1999 года. Его обвиняют в 42 убийствах, включая шесть убийств сотрудников полиции и военных. В департаменте Какета Попай занимался вымогательством, сбором дани, а также нападениями на полицейские и военные посты. По поручению своего непосредственного руководства он также занимался вербовкой подростков в структуры «Блока».

«Наши силы установили местонахождение «Черного Москера» с помощью военной разведки. Этот субъект присоединился к несуществующей FARC в 1999 году, и его поимка является ударом по незаконному обороту наркотиков, вербовке несовершеннолетних и другим преступлениям, таким как вымогательство в Какета», — подвел итог операции в Twitter министр обороны Диего Молано.

Nuestras fuerzas ubicaron a alias 'Negro Mosquera' a través de inteligencia militar. Este sujeto se unió a las extintas Farc en 1999 y su captura es un golpe contra el narcotráfico, el reclutamiento de menores y otros crímenes como la extorsión en Caquetá. #SinTregua https://t.co/rkoK7PVaAG — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 5, 2021

Полторы тонны

3 мая подразделение по борьбе с наркотиками захватило в городе Барранкилья, департамент Атлантико, полторы тонны кокаина, который намеревались переправить в Южную Африку. Наркотики были замаскированы под мешки с сахаром.

#Atención así se desarrolló el operativo donde la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario de #Barranquilla incautó cerca 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína en una carga de exportación que tenía como destino Sudáfrica. #TodosContraElNarcotráfico #EsUnHonorSerPolicía pic.twitter.com/hF5nZNRvf7 — Policía Antinarcóticos (@PoliciaAntiNar) May 2, 2021

4 мая за один день колумбийская армия, полиция, флот и ВВС уничтожили несколько нарколабораторий левой партизанской группировки «Армия национального освобождения» (ELN). Как сообщается, все они принадлежали подразделению «Тито Марин».

«Во время наступательных действий армия, ВВС и полиция обнаружили в Моралесе, к югу от Боливара, лабораторию по изготовлению кокаина, принадлежащую ELN, подразделение «Тито Марин».

En desarrollo de operaciones de acción ofensiva, @COL_EJERCITO @FuerzaAereaCol y @FiscaliaCol localizaron en Morales, sur de Bolívar, laboratorio para procesamiento de pasta base de coca perteneciente al GAO, ELN, compañía Tito Marín #LaVictoriaEsDeTodos >>https://t.co/QK0MUmnDGa — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 4, 2021

Одна из захваченных лабораторий не была готова к запуску. Зато другая была полностью подготовлена для производства 2 тонн кокаина в год.

С начала 2021 года армия и полиция ликвидировали на юге департамента Боливара 36 нарколабораторий, продукция которых отправлялась в США. Это вряд ли повлияет на производство кокаина, которое продолжает расти последние 10 лет несмотря на усилия властей.