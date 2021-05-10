Финалист «Маски» Тимур Батрутдинов объяснил, почему не хотел участвовать в шоу

Москва, 10 мая. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, дошедший до финала шоу «Маска», рассказал, что чуть не отказал продюсерам в участии, и объяснил почему.

Батрутдинов занял в «Маске» четвертое место. Это хороший результат для непрофессионального исполнителя. Комик признался, что не хотел быть «пушечным мясом», так как до конца конкурса доходят именно вокалисты.

«Поначалу я очень долго сопротивлялся. Ну, потому что я знал, что в основном вокалисты принимают участие, до финала доходят исключительно вокалисты — у меня такая мысль была: «Зачем мне идти пушечным мясом? Я не смогу тягаться ни с одним профессиональным вокалистом»», — цитирует знаменитость портал Teleprogramma.pro.

Продолжать борьбу наравне с другими участниками Батрутдинову помогала любовь зрителей и поддержка близких. Его семья практически с самого начала знала, кто скрывается под маской Зайца, но хранила секрет до конца.

Ранее Батрутдинов вспомнил свое первое прослушивание. Как передает сайт 360tv.ru, юморист был уверен, что в шоу его не возбьмут.

Победителем второго сезона «Маски» стал Крокодил (Jony). «Серебро» и «бронзу» получили Лама (Юсиф Эйвазов) и Змея (Юлия Паршута). Член жюри проекта Тимур Родригез обрадовал поклонников программы, написав в Instagram, что споет с Паршутой в новогоднем выпуске передачи.