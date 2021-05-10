Британские ученые придумали способ вызывать дождь с помощью дронов

Москва, 10 мая. Новый метод вызывать дождь с помощью дронов разработали в Батском университете, находящемся в Великобритании. Технологию протестируют в Объединенных Арабских Эмиратах.

Специалисты спроектировали и изготовили беспилотных дронов, которые призваны помочь спровоцировать атмосферные осадки на территориях с длительным дефицитом воды. Принцип работы заключается в том, что устройства, поднявшись в небо, высвободят в облаке электрический заряд.

Благодаря такой стимуляции капли воды столкнутся друг с другом и, сбившись в более крупные частицы, станут дождем. Для осуществления задумки дроны снабдили различными приборами, которые помогут в измерении выбрасываемых электрических зарядов.

В России тем временем планируют с помощью квадрокоптеров контролировать лесные массивы на случай возникновения пожаров. В 2020 году такая технология показала эффективность и удобство ее использования.