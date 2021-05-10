В Сети появились кадры авиационного парада в Петербурге, снятые из кабины пилота

Санкт-Петербург, 10 мая. Самолеты и вертолеты ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) пролетели в едином строю над Санкт-Петербургом в рамках мероприятий, приуроченных к 9 Мая.

Порядка 30 воздушных средств оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения пролетели строем над Дворцовой площадью в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-служба Западного военного округа предоставила видео, снятое летчиком из кабины пилота: на кадрах видны пролетающие рядом самолеты, а под кабинами открывается вид на столицу, принимающую праздничный парад.

Торжественный авиапарад возглавил тяжелый транспортный вертолет Ми-26. Вслед за ним выстроились многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а после показались транспортники и знаменитые «Сушки».

Во всех городах России 9 мая прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы — одним из самых примечательных стал военный парад в Новосибирске. На сайте Роскосмоса были опубликованы фотографии парада, сделанные из космоса, пишет сайт 360tv.ru.