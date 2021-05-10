Прививки от коронавируса в Румынии будут ставить в замке Дракулы

Бухарест, 10 мая. Бесплатные вакцины от коронавируса смогут поставить себе жители Румынии в замке Дракулы. Медики будут работать в костюмах вампиров.

Акцию проводят власти Румынии, она направлена на то, чтобы побудить население страны вакцинироваться. Медицинские работники с изображением клыков на масках предлагают поставить препарат Pfizer BioNTech. Для этого необходимо посетить замок Бран XIV века на границе Мунтении и Трансильвании. Пациенты, которые поставят вакцину в этом пункте, получат индивидуальный «диплом вакцинированного в замке Бран». Также желающие смогут посетить выставку средневековых инструментов для пыток.

Румыния зарегистрировала у себя более миллиона случаев заражения с начала пандемии. Также власти страны сообщают почти о 29 тыс. случаев смерти от COVID-19.

В правительстве сообщают, что по плану необходимо вакцинировать 10 млн человек к сентябрю. Но почти половина населения страны заявила о нежелании ставить прививку.

Ранее политолог предостерег Румынию от войны с Россией. Об этом рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.