Израильские танки ударили по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Иерусалим, 10 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинской группировки ХАМАС 9 мая.

Terrorists in Gaza fired a rocket toward Israel earlier tonight. In response, our aircraft just struck a Hamas military post in southern Gaza. Terror has consequences.

Еще три ракеты были выпущены в сторону города Сдерот утром 10 мая. Одна из них была перехвачена «Железным куполом».

It's 7AM.



3 more rockets have been fired toward southern Israel, disrupting what should have been a typical morning.



Parents are waking their children and rushing them to bomb shelters.



The time for terror is not now, not ever.