Израильские танки ударили по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Иерусалим, 10 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинской группировки ХАМАС 9 мая.
«В ответ на воздушные шары со взрывчатыми веществами и четыре ракеты, выпущенные из Газы по Израилю, танки ЦАХАЛ только что нанесли удары по террористическим целям ХАМАСА в Газе», — говорится в официальном заявлении.
Terrorists in Gaza fired a rocket toward Israel earlier tonight.— Israel Defense Forces (@IDF) May 9, 2021
In response, our aircraft just struck a Hamas military post in southern Gaza.
Terror has consequences.
Еще три ракеты были выпущены в сторону города Сдерот утром 10 мая. Одна из них была перехвачена «Железным куполом».
It's 7AM.— Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021
3 more rockets have been fired toward southern Israel, disrupting what should have been a typical morning.
Parents are waking their children and rushing them to bomb shelters.
The time for terror is not now, not ever.
При обстрелах израильской территории никто не пострадал. Предположительно, удары ХАМАС были вызваны напряжением в восточном районе Иерусалима Шейх Джарра. Столкновения между палестинцами и израильской полицией начались после решения городского окружного суда, постановившего расселить несколько домов, занимаемых арабскими семьями. При этом исполнение было временно отложено ввиду неспокойной обстановки в городе.
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило о более чем 300 пострадавших в столкновениях с начала мая. При этом только 7 мая на территории мечети аль-Акса пострадали сотни палестинцев, пятьдесят из которых попали в больницы.
#BREAKING Israeli police storm #AlAqsa compound in the early hours of Monday with heavy tear gas and rubber-coated steel bullets firing at worshippers in the complex and inside Mosque spaces#Jerusalem #Israel #Palestine pic.twitter.com/TCLfY8Z0SK— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 10, 2021
В начале года окружной суд Иерусалима заключил, что некоторые жилые здания, занимаемые палестинцами, принадлежат еврейским семьям. В качестве основания был приведен факт покупки недвижимости до создания Израиля предками израильтян.
Еврейские истцы утверждали, что их родственники потеряли свою собственность во время войны 1948 года. Арабы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные жилища у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы. Соответствующие подтверждающие документы предоставила сама Иордания.