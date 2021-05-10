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Израильские танки ударили по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Весь мир
Израильские танки ударили по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 2.0

Иерусалим, 10 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинской группировки ХАМАС 9 мая.

«В ответ на воздушные шары со взрывчатыми веществами и четыре ракеты, выпущенные из Газы по Израилю, танки ЦАХАЛ только что нанесли удары по террористическим целям ХАМАСА в Газе», — говорится в официальном заявлении.

Еще три ракеты были выпущены в сторону города Сдерот утром 10 мая. Одна из них была перехвачена «Железным куполом».

При обстрелах израильской территории никто не пострадал. Предположительно, удары ХАМАС были вызваны напряжением в восточном районе Иерусалима Шейх Джарра. Столкновения между палестинцами и израильской полицией начались после решения городского окружного суда, постановившего расселить несколько домов, занимаемых арабскими семьями. При этом исполнение было временно отложено ввиду неспокойной обстановки в городе.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило о более чем 300 пострадавших в столкновениях с начала мая. При этом только 7 мая на территории мечети аль-Акса пострадали сотни палестинцев, пятьдесят из которых попали в больницы.

В начале года окружной суд Иерусалима заключил, что некоторые жилые здания, занимаемые палестинцами, принадлежат еврейским семьям. В качестве основания был приведен факт покупки недвижимости до создания Израиля предками израильтян.

Еврейские истцы утверждали, что их родственники потеряли свою собственность во время войны 1948 года. Арабы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные жилища у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы. Соответствующие подтверждающие документы предоставила сама Иордания.

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