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Бензин в США может подорожать из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline

Экономика
Бензин в США может подорожать из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 мая. Хакеры помешали работе самой большой в Соединенных Штатах трубопроводной компании. Нарушение поставок может заставить цены на бензин резко подняться.

Расценки на топливо в США рискуют достичь семилетнего максимума из-за кибератаки на Colonial Pipeline, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов Bloomberg.

Впервые с 2014 года в Америке цена галлона бензина может превысить 3 доллара. Специалисты предполагают, что это произойдет в начале летнего сезона, если Colonial Pipeline не возобновит поставки. Продавцы топлива уже ищут альтернативные пути для транспортировки. Заменой, например, может стать трубопровод Plantation Pipeline, управляемый компанией Kinder Morgan. Он не подвергался атакам, но его пропускная способность в три раза ниже, чем у нынешнего поставщика.

Кибератака на Colonial Pipeline заставила Министерство транспорта США ввести режим ЧС в некоторых штатах.

Правительство РФ между тем усовершенствовало механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы предотвратить резкие скачки цен. В частности, нефтекомпании должны будут отправлять часть топлива на биржу, где АЗС смогут купить его по рыночной стоимости, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

сша кибератака топливо цены на бензин рынок топлива colonial pipeline
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