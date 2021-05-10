Южная Корея и США продолжат сотрудничать по «ядерной проблеме» КНДР

Сеул, 10 мая. США и Республика Корея планируют и далее сотрудничать по вопросам «ракетно-ядерной проблемы» КНДР, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Процесс переговоров между Пхеньяном и Сеулом зашел в тупик, подчеркнул он, мирный процесс фактически не развивается. Однако Южная Корея подтверждает свою приверженность дальнейшему взаимодействию с президентом США Джо Байденом. Мун Чжэ Ин выразил надежду, что их первая личная встреча в конце мая будет результативной.

«Мы изучим возможности восстановления диалога между Югом и Севером, а также Северной Кореей и США, после чего снова сделаем шаг к миру и сотрудничеству», — подчеркнул президент Республики Корея.

Он обратил внимание, что не планирует форсировать мирный процесс в свой последний год на президентском посту. Мун Чжэ Ин собирается посетить Вашингтон 21 мая.

Нацразведка США ранее предположила, что Северная Корея может возобновить ядерные испытания в 2021 году.