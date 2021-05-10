Двух подозреваемых в убийстве полицейского задержали во Франции

Париж, 10 мая. Во французском городе Авиньон арестовали двух подозреваемых в убийстве полицейского. Их поймали на шоссе, ведущем в Испанию.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, во время проведения антинаркотической операции в центре города преступники стреляли в сотрудников правоохранительных органов.

Один из полицейских в результате получил смертельное ранение. Злоумышленников разыскивали 80 стражей правопорядка. Одного стрелявшего подозревают в убийстве, второго задержанного — в пособничестве.

Три человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре города Авентура, штат Флорида, сообщал ФАН. Известно, что в данный момент все получившие ранения госпитализированы.