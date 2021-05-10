В Fox News объяснили, почему ледокольный флот России стал проблемой для Байдена

Вашингтон, 10 мая. Внушительный российский ледокольный флот стал ощутимой проблемой для Соединенных Штатов, полагают обозреватели американского издания Fox News.

Американский лидер Джо Байден столкнулся с большим количеством проблем за первые 100 дней своего президентства. Одной из них стало отсутствие ледоколов у США. Учитывая провокационные амбиции Вашингтона на счет Арктики, такие корабли им крайне необходимы. При этом для США ситуация усложняется тем, что у их главного конкурента имеется огромный ледокольный флот, отметили в Fox News, передает «ПолитРоссия».

Арктический регион полон природных ресурсов, а также имеет большой потенциал стать значительным судоходным маршрутом. Такие перспективы весьма тревожат США, которые пытаются разделить с Россией контроль над этими территориями.

При этом возможности американцев в Арктике очень ограничены из-за недостатка необходимых судов, отметил эксперт Ник Солхейм. Единственный тяжелый ледокол США уже настолько стар, что его достаточно затруднительно ремонтировать.

В это же время Россия со своим огромным ледокольным флотом активно осваивает Арктику, перебрасывает туда военных и совершенствует противовоздушную оборону, резюмировали в Fox News.

Ранее стало известно, что моряки Северного флота блокировали связь условного противника в ходе учений в Арктическом регионе. Также сайт 360tv.ru сообщил, что российские военные построили первую ВПП в Арктике.