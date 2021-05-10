В Астраханской области сел на мель сухогруз «Порт Оля-4»

Астрахань, 10 мая. Следовавшее в Иран судно село на мель в северной части Каспийского моря в Астраханской области.

Сухогруз следовал по маршруту от порта Оля до Амирабада, сообщила пресс-служба главного управления регионального МЧС. В результате инцидента пострадавших нет, судно не получило повреждений.

По мере улучшения погодных условий будут разработаны мероприятия по снятию судна с мели. Движение судов на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено.

Специалисты Канонерского завода завершили ремонт сухогруза «Никифор Бегичев», сообщал ФАН. Работы проводились на бывшем нидерландском судне Apollogracht.