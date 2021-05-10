Новый семиместный кроссовер GAC Trumpchi GS8 будет представлен в июне

Гуанчжоу, 10 мая. Автомобиль от китайской GAC Group получит измененный экстерьер, модернизированный салон и новый двигатель.

Семиместный кроссовер Trumpchi GS8, который перейдет на современную модульную архитектуру GAC GPMA, будет представлен в июне 2021 года. Он сохранит привычную стилистику, однако радиаторная решетка увеличится в размерах, а оптика обретет иную конфигурацию.

В Сети появились первые изображения обновленной модели, по которым нельзя судить о салоне из-за камуфляжной пленки, однако некоторая информация уже имеется. Ожидается, что кроссовер получит цифровую панель, большой экран информационно-развлекательного комплекса и 3-спицевый мультируль.

В России GAC Trumpchi GS8 первого выпуска продается по цене от 2 098 000 до 2 718 000 рублей. Автомобиль новой генерации может составить конкуренцию Toyota Land Cruiser Prado.

Китайский автопроизводитель GAC в начале мая уже презентовал модифицированный минивэн M6.