Как в Риге испугались 9 Мая и огородили памятник Освободителям

Власти Риги и Латвии всяческими способами попытались предотвратить масштабное празднование Дня Победы в латвийской столице, где традиционно в среднем 200 тысяч человек приходят 9 мая с цветами к памятнику советским воинам — освободителям республики от фашистских захватчиков.

Поэтому, испугавшись, что рижане вновь завалят все пространство вокруг памятника Освободителям в Риге цветами, а «истинным национальным патриотам» будет нанесена очередная психологическая травма, госполиция огородила монумент со всех сторон тяжелыми металлическими барьерами. Весь день здесь и в парке на подступах к монументу патрулировали полицейские наряды, конные экипажи, правоохранители с собаками и специалисты в штатском.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

А цветы доверили принимать лишь своим муниципальным работникам, расположившимся у барьеров всего за тремя столами (!) за 20-25 метров от самого архитектурного комплекса. Подробности — в репортаже корреспондента ФАН с места событий.

Людям не дали самим возложить цветы

Странное решение было принято якобы во имя эпидемиологической безопасности людей. Вы, мол, подходите, отдавайте цветы, а мы уж их разложим как надо. Однако гораздо безопаснее было бы пустить потоки людей с двух сторон (пусть и по огороженным коридорам), чтобы они сами возложили принесенные цветы в разных местах большого архитектурного ансамбля. В прежние годы, если не хватало места, цветы с любовью раскладывали не только на ступенях мемориального комплекса, но даже и на газонах рядом.

А ныне людская река стопорилась и упиралась в эти пресловутые три стола. Если на то пошло, их должно было быть не три, а тридцать три! В данном же случае ни о какой санитарной дистанции уже не могло быть и речи. Не говоря уже о том, что возложение цветов чужими руками — это все равно что свидание через перегородку.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Набирая очередную охапку цветов, работники рижского самоуправления проходили «нейтральную территорию» до ступеней к архитектурному комплексу и уносили цветы на площадки памятника.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

А ведь еще 5 мая на очередном совещании у мэра Риги Мартиньша Стакиса в присутствии руководителя муниципальной полиции сопредседатель «Русского союза Латвии» (РСЛ), депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов предлагал на случай массового наплыва людей 40 «своих» волонтеров. Ему сказали, что подумают и позвонят. Не позвонили…

«Я понял, что в течение того дня руководство всей операцией перешло к госполиции, — предположил депутат. — 9 Мая перестало быть рижским мероприятием. Мы прекрасно знаем, что госинституты очень уязвимы перед градом критики со стороны крайних националистов. Ни русских жителей Латвии, ни собственных прогрессивно настроенных латышей эти службы не воспринимают в качестве силы. Тон задают радикальные политики и истеричные журналисты некоторых национальных изданий».

Поэтому придумали, как видим, довольно-таки топорный выход из ситуации. Впрочем, еще 30 апреля исполнительная власть Риги хотела вообще закрыть доступ к памятнику Освободителям, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку — в республике запрещены все публичные мероприятия.

Однако восстали депутаты Рижской думы от того же РСЛ. После упомянутого выше совещания у рижского мэра было решено, что препятствий возложению цветов чинить никто не будет. Полицейские, мол, станут только следить за соблюдением санитарной двухметровой дистанции между людьми.

Угрозы нацблока за «оскорбительное празднование» 9 Мая

Но тут взбеленились депутаты Рижской думы и латвийского парламента от нацблока, входящего в правительственную коалицию. Они даже выступили с воззванием.

«Мы категорически против этого идеологически противоположного, не уважающего и оскорбляющего самые тяжелые страницы истории Латвии мероприятия (то бишь празднования Дня Победы. — Прим. ФАН) — против его организации или допущения любых отступлений по части соблюдения требований закона».

Один из нацдепутатов Сейма на своей странице в известной соцсети даже угрожающе «чирикнул»:

«9 Мая станет испытанием для М. Стакиса. Если прошлогодняя вседозволенность повторится, последствия ощутят и мэрия, и правительство».

Досталось и главе МВД Сандису Гиргенсу якобы за прежнюю мягкотелость. Поэтому 8 мая на совещании у министра начальник госполиции ЛР Арманд Рукс заявил, что подход к памятнику Освободителям полицейские могут закрыть в любой момент, если посчитают, что людей скопилось слишком много. Вот это «если» для людей в форме, которые оказались под прессом правящих политиков, и сработало в День Победы даже без особого скопления народа. Так руководители полиции попытались реабилитироваться за 9 мая 2020 года.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

«Получился очень плохой компромисс, продемонстрировавший еще раз, у кого в правящей коалиции Латвии приоритет в принятии решений», — подчеркивает Мирослав Митрофанов.

Советская символика в Латвии приравнена к нацистской

Отметим, что прорваться 9 мая в 9 утра прямо к памятнику для возложения венков и цветов удалось лишь дипломатам посольств России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, делегациям РСЛ и Латвийского антинацистского комитета. Они возложили цветы к фасадному бетонному парапету с датами начала и окончания войны.

А над парапетом делегаты РСЛ привязали красные шары как символ Великой Победы. Ведь в Латвии ныне вся советская символика, включая красные звезды, красный флаг, форму и боевые награды, приравнена к нацистской и запрещена! Но вот георгиевскую ленту пока запретить не осмелились, поэтому у многих в Риге 9 мая можно было заметить на груди оранжево-черные ленточки.

«Утром 9 мая полицейское начальство было очень недовольно, что они не угадали, что мы приедем так рано, поэтому разговаривали с нами на повышенных тонах, чего никогда прежде не случалось, — замечает Мирослав Митрофанов. — Именно к делегации РСЛ всячески пытались придраться, но мы прошли».

facebook.com / Мирослава Митрофанова

Правда, буквально спустя час с небольшим, как стало известно гораздо позже, доступ к памятнику был закрыт. Началась «игра в наперстки» с передачей цветов в чужие руки.

С таким же успехом все это море цветов, как предположил корреспондент ФАН в беседе с Митрофановым, в понедельник, 10 мая, может оказаться на свалке, если прикажут.

«Не знаю, что будет 10 мая, не хочется думать о плохом, — прокомментировал сопредседатель РСЛ. — Юридически никаких правил по этому поводу не существует. Тут должно быть место здравому смыслу, этике и уважительному отношению к жителям страны. Если это есть, то события пойдут по одному сценарию, если есть желание спровоцировать ненависть и агрессию, то политики и силовики будут вести себя по-другому. Но мы рассчитываем на лучшие качества в людях и сами подаем тому пример, считая, что в насилии нет решения проблем».

К слову сказать, к 22 часам 9 мая Мирослав Митрофанов вместе с несколькими активистами вновь приехал к памятнику Освободителям, чтобы сделать все, чтобы цветы были аккуратно распределены по всей площади памятника, а не сложены штабелями, чего опасались многие.

Полицейское оцепление к тому времени было снято. И, к счастью, обнаружилось, что у тех работников Рижского самоуправления, кто переносил цветы к самому памятнику, хватило совести заботливо распределить цветы по всему подножию монумента. И мало что пришлось поправлять.

facebook.com / Мирослава Митрофанова

Замечу, что, собираясь днем к памятнику Освободителям, ваш корреспондент заехал по пути на цветочную базу, где обычно все забито цветами. Но уже после 15 часов 9 мая здесь оставались лишь розы и фрезии, да и то в малом количестве. Тюльпаны, гвоздики, нарциссы, хризантемы были сметены подчистую.

Президент Латвии ошибся. Это была не «чужая война», и победители в ней прежние

Латвийский президент Эгилс Левитс, возлагая 8 мая цветы на Рижском Братском кладбище (оно устроено еще в 1930-е годы, здесь захоронены латвийские стрелки, павшие в Первую мировую, затем — латышские красные стрелки, легионеры СС, воины-красноармейцы), заявил, что для Латвии как государства это была «чужая война». Что латвийские ребята воевали по разные стороны и окончание Второй мировой не принесло Латвии освобождения.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

«Левитс ведь у нас «великий юрист», — сыронизировал Митрофанов, намекая на прежнюю многолетнюю работу президента судьей в Европейском суде по правам человека. — Он исходит из того, что Латвийское государство на момент фашистской оккупации не существовало и оно не издавало приказов участвовать в тех или иных боевых действиях. Но это — теория, а на практике получается, что разные части народа Латвии участвовали в войне по разные стороны фронта, исходя не только из сложившихся обстоятельств, но многие и по идеологическим причинам. К сожалению, за последние десятилетия в Латвии произошли неблагоприятные изменения. В открытую поддерживать легион СС власти не могут, а вот количество латышей, уверенных, что легионеры были героями, за постсоветские годы значительно увеличилось».

Надо отметить, что 16 марта в течение четверти века в центре Риги ежегодно происходили шествия в честь легионеров двух латвийских гренадерских дивизий Waffen SS. И с каждым годом в этих маршах участвовало все больше молодежи. Но в два ковидных года шествия резко сдулись и сошли на нет. С цветами к памятнику Свободы за весь день в нынешнем году, например, пришло не более 100 человек.

А в этот День Победы у памятника советским воинам — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков (официальное название монумента) побывало несколько десятков тысяч человек!

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Так, властям, которые призывали не приходить в этот день к памятнику, снова не удалось доказать, что 9 Мая в Латвии отмечает лишь горстка людей. В течение дня к монументу Освободителям многие приходили и приезжали семьями. Потому что у всех, кого ни спроси, кто-то из дедов и прадедов воевал с нацистами.

«Пусть знают, что нас много!» — с гордостью заявил один из рядом со мной идущих мужчин.

А некоторые шли с включенными на громкую связь мобильными телефонами под песни военных лет. И совершенно незнакомые люди поздравляли друг друга.