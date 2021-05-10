Подразделения РХБЗ проводят дезинфекцию полигонов и других военных объектов ЮВО

Ростов-на-Дону, 10 мая. Подразделения войск РХБЗ Южного военного округа (ЮВО) обрабатывают специальным раствором полигоны в рамках подготовки к новому учебному периоду.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что всего военнослужащим предстоит обработать с помощью водного раствора гипохлорита кальция порядка 30 полигонов, помещения, тренажеры и учебные комплексы.

К работам привлекаются военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, задействовано около 100 единиц специальной техники. Для обработки планируется израсходовать свыше 150 тонн дезинфицирующего раствора.

Отмечается, что подготовка полигонов также включает в себя сплошную очистку местности от неразорвавшихся боеприпасов, а также оборудование мишенных полей, линий связи и других объектов учебно-материальной базы.

Ранее сообщалось, что тактико-специальные военные учения подразделений соединения РХБ защиты прошли в Саратовской области.