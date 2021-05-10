Башкир зарезал бывшую жену ножницами и положил на труп игрушку

Уфа, 10 мая. Изрезанное тело 61-летней женщины обнаружили в одной из квартир города Учалы. На ней лежали нож, детская игрушка и сухие листья рассады.

Убийство мог совершить бывший супруг погибшей, передает пресс-служба регионального управления СК. Накануне инцидента башкир собирался наведаться к ней в гости и долго не появлялся в своей квартире.

Следствие полагает, что за два дня до ее гибели мужчина пришел в квартиру и остался ночевать. Утром женщина попросила его уйти, однако тот отказался, и между ними вспыхнул конфликт. Местный житель схватил ножницы и нанес жертве несколько ударов в шею, голову и спину, а затем задушил. После этого он положил на нее нож, сухие листья, куклу, набрал продуктов и сбежал.

Подозреваемого удалось задержать, две недели он скрывался в заброшенных огородах. Башкир признал вину, однако не смог объяснить, зачем провел «ритуал» после убийства. Расследование продолжается, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Правоохранители поймали 30-летнего жителя Сакмарского района Оренбуржья, подозреваемого в убийстве женщины, сообщало издание РИА56. Задержанный признал вину, ему предъявили обвинение.