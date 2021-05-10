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Принцы Уильям и Гарри отказались выступать вместе на открытии памятника принцессе Диане

Общество
Принцы Уильям и Гарри отказались выступать вместе на открытии памятника принцессе Диане
Global Look Press  /  I-Images / ZUMAPRESS.com

Лондон, 10 мая. Принцы Уильям и Гарри до сих пор не могут наладить отношения. Они отказались произнести совместную речь на открытии памятника своей матери принцессе Диане.

Мероприятие пройдет 1 июля. Монумент будет установлен в садах Кенсингтонского дворца. Несмотря на то, что братья вместе выбирали скульптуру, посвященную матери, они не будут произносить речь вместе. Каждый из них настоял на том, чтобы выступить отдельно.

«Каждый из них настоял на том, чтобы приготовить свой собственный отдельный текст», — заявил инсайдер издания The Sun.

Принцессе Диане 1 июля могло бы исполниться 60 лет. Британцы надеялись, что совместная работа над выбором памятника поможет братьям наладить отношения, которые испортились после интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Пока сложно сказать, когда конфликт сойдет на нет. Хотя разговор братьев на похоронах их дедушки принца Филиппа вселил в британцев надежду на примирение.

Принц Уильям принцесса диана принц гарри
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