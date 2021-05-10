Жительница США объяснила, почему американцы завидуют немцам

Бостон, 10 мая. Жительница американского Бостона Линда Йу рассказала, что американцы завидуют немцам во многих вопросах.

В беседе с журналистами немецкого издания Focus женщина сообщила, что у ФРГ есть рассудительный и спокойный канцлер Ангела Меркель. Кроме того, американцы завидуют немецкой системе здравоохранения, где никто не останется без помощи врачей из-за нехватки денег.

По словам Линды Йу, ей было стыдно за Америку, когда Меркель приехала в страну, а президент Дональд Трамп не пожал ей руку на встрече. Как считает американка, чем скандальнее выглядел экс-глава Белого дома, тем скромнее вела себя Меркель и проявляла уважение к США. Многие американцы завидуют немцам, что у них есть такой разумный государственный лидер, заключила Йу.

Ранее Меркель выступила против отказа от патента на вакцины от коронавируса во время пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС.