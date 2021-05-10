Стало известно, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Москва, 10 мая. Следующих длинных выходных россиянам стоит ожидать уже в июне этого года. Их начало ознаменует День России, традиционно объявленный нерабочим днем.

День России отмечается 12 июня. В 2021 году дополнительный выходной придется на понедельник, 14 июня. В связи с этим у тех граждан, которые работают пять дней в неделю, будет сразу три выходных подряд.

После этого граждан ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня. Несмотря на это, у работающих шесть дней в неделю график будет другим. Праздничный выходной такие граждане получат 12 июня, однако о переносе нерабочего дня на понедельник речи уже не будет.

Роспотребнадзор принял верное решение о продолжительности майских выходных в РФ. Как сообщалось ранее, об этом заявила врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.