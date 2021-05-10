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В США ввели режим ЧС из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline

  /   Обновлено: 10 мая 2021 09:42
Общество
В США ввели режим ЧС из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline
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Вашингтон, 10 мая. Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в некоторых штатах из-за кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Такие меры направлены на предотвращение сбоев в поставках нефтепродуктов. Как отметили в ведомстве, произошло непредвиденное отключение системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети. Это ударило по поставкам бензина, дизельного и авиационного топлива и других нефтепродуктов.

По словам специалистов компании, хакеры применили вирус-вымогатель. Его попадание в компьютерную систему временно блокирует работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит определенную сумму. Отмечается, что процесс восстановления работ уже запущен.

Согласно данным NBC, атака на Colonial Pipeline не связана с иностранными хакерами. Первые признаки указывают на то, что это преступная схема

сша минтранс кибератака
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