В США ввели режим ЧС из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline

Вашингтон, 10 мая. Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в некоторых штатах из-за кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Такие меры направлены на предотвращение сбоев в поставках нефтепродуктов. Как отметили в ведомстве, произошло непредвиденное отключение системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети. Это ударило по поставкам бензина, дизельного и авиационного топлива и других нефтепродуктов.

По словам специалистов компании, хакеры применили вирус-вымогатель. Его попадание в компьютерную систему временно блокирует работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит определенную сумму. Отмечается, что процесс восстановления работ уже запущен.

Согласно данным NBC, атака на Colonial Pipeline не связана с иностранными хакерами. Первые признаки указывают на то, что это преступная схема