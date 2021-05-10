В США заявили о причастности русских хакеров к атаке на нефтепровод

Вашингтон, 10 мая. За хакерской атакой на нефтепровод Colonial Pipeline стоит группировка русских хакеров. Об этом сообщает телеканал CNN.

По сообщению телеканала, хакерская группа Dark Side, парализовавшая работу крупнейшего нефтепровода США, который поставляет топливо для 46% населения восточного побережья страны, имеет отношение к России. Такой вывод журналисты сделали исходя из информации, полученной от бывшего высокопоставленного чиновника в сфере кибербезопасности, о том, что хакеры Dark Side «обычно атакуют сайты, принадлежащие не русскоговорящим странам».

7 мая компания-оператор нефтепровода сообщила, что ее информационная инфраструктура подверглась атаке с помощью вируса-шифровальщика, вследствие чего поставки нефтепродуктов были приостановлены.

Агентство Bloomberg сообщает, что злоумышленники затребовали выкуп для дешифровки данных. Также хакерам удалось похитить более 100 гигабайт данных с серверов Colonial Pipeline. По информации следствия, к этому причастны двое сотрудников фирмы.

Канал NBC заявляет, что группа Dark Side не имеет отношения к государственным структурам и действовала с целью получения выкупа.

Действия хакеров привели к объявлению властями США режима регионального ЧП. На фоне сократившихся поставок цены на нефтепродукты в США, и без того выросшие за последние месяцы на 70%, полезли вверх.

Администрация Белого дома уже отреагировала на атаку, заявив о необходимости усиления мер безопасности в киберпространстве. Шагом в этом направлении станет ужесточение требований к программному обеспечению, используемому федеральным правительством. Тем не менее, остается открытым вопрос о безопасности 85% объектов инфраструктуры, находящихся в частных руках.