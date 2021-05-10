Выставку панорамы обороны Севастополя планируют организовать в декабре

Севастополь, 10 мая. Панорама обороны Севастополя времен Крымской войны будет выставлена в музее до конца года. Ее фрагменты хранились в Москве более полувека.

Директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков сообщил о планах учреждения на организацию выставки панорамы, созданной Францом Рубо. Она может быть открыта уже в декабре текущего года, сообщает ТАСС.

«Мы выставим панораму Рубо. К концу года это планируем», — заявил Барков.

В основе сюжета панорамы Рубо лежит день отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана. Полотно чуть было не сгорело в годы Великой Отечественной войны из-за нацистских бомбардировок, однако его удалось спасти. Для этого картину разрезали на части и перевезли в Новороссийск, а затем в Москву.

Ранее сообщалось, что в Сети появились подробности военной операции по освобождению Крыма. Битва за Севастополь завершилась 9 мая 1944 года.