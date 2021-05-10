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Старая американская бомба взорвалась на Соломоновых островах

Происшествия
Старая американская бомба взорвалась на Соломоновых островах
Pr Scr the Sun

Хониара, 10 мая. Американский снаряд времен Второй мировой войны взорвался на Соломоновых Островах. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

Инцидент произошел в столичном районе Леганкики. Несколько человек приехали на побережье для проведения акции по сбору средств на благотворительность. Они развели костер, чтобы приготовить еду для гостей мероприятия, но под огнем оказалась авиабомба, сброшенная во время Второй мировой войны. При нагревании она сдетонировала.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи. На месте работают специалисты по обезвреживанию боеприпасов, сообщает государственная полиция.

В Берлине во время строительных работ нашли снаряд времен Второй мировой войны весом 250 кг. Спасатели эвакуировали более семи тысяч человек, никто не пострадал, сообщал ФАН.

взрыв снаряд соломоновы острова
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